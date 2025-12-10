政治中心／綜合報導

為了加深我國45歲以下立委及議員和日本自民黨的交流互動，民進黨青年局在今年四月正式成立，由現任立委陳冠廷擔任青年局長，而賴總統出席今日（10號）的會員大會，不忘對日本強震表達慰問，更提到台灣人在日本旅遊，碰上強震冷靜沉著反應，令人肯定。

從總統賴清德手上接過證書，為了加深年輕世代立委和議員，能和日本自民黨交流平台，民進黨在今年四月成立青年局後，首次舉行會員大會，總統賴清德一上台不忘對日本青森強震表達關心。

廣告 廣告

總統賴清德：「再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意，新聞出來我們（國人）還護著電視機，這表示我們很冷靜很鎮定，那我們也很尊重日本旅館的這個財產，我覺得這種精神值得肯定。」

民進黨青年局會員大會 總統賴清德對日本震災慰問

民進黨青年局會員大會，總統賴清德對日本震災慰問。（圖／民視新聞）民進黨執政不僅讓台日關係緊密，經濟也進步，但賴總統話鋒一轉，檢視馬總統執政，六三三跳票。

總統賴清德：「馬總統他競選的時候，特別提到六三三政見，失業率四點多也不到三，股市衝上兩萬點，結果交給蔡總統的時候是八千多點，但是在蔡總統上任之後，我們積極的改善台灣的投資環境，我們把經濟跟產業發展方向，從鎖進中國朝向走進世界。」

馬英九執政時期開放中國客來台，但中國不僅沒幫上台灣經濟，還屢屢扯台灣後腿，今年三月行政院聘任日本前統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，這也是首度由日本自衛隊高層退役將官擔任台灣官方職務，但沒想到中國為了報復日本的台灣有事說，竟施壓岩崎茂任職的日本企業，要求解除他的企業顧問職。

民進黨青年局會員大會 總統賴清德對日本震災慰問

中國打壓日本連帶影響行政院聘用的政務顧問岩崎茂。（圖／矢板明夫 Facebook）立委（民）陳冠廷：「不希望中共來武器化，他們各種企業的資源也好，或者是國家的資源也好，都來去針對台灣或者日本，這些友我的朋友們，對此我們表達遺憾跟譴責。」

即便受到中國脅迫，岩崎茂仍勇於承擔我國政務諮詢對象，誰才是真正有助於台灣發展的好夥伴，人民都看在眼裡。

原文出處：民進黨青年局會員大會 總統賴清德對日本震災慰問

更多民視新聞報導

韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！

台日關係史上最好時刻！民進黨青年局持續深化友誼

邱議瑩挺國會助理 批陳玉珍提案「助理費除罪化」不文明

