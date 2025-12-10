民進黨青年局會員大會 賴清德：民進黨回報人民是這三項

民進黨青年局會員大會 賴清德：連三屆都是同政黨執政更少見 民進黨回報人民是這三項。民進黨提供

民進黨今(10)日舉行「民進黨青年局會員大會」 ，身兼黨主席賴清德總統致詞時，以民進黨執政十年來的表現強調，個政府大概兩任後換黨執政是最常見，比較少見是做了一任就換黨執政，更少見的是，連續三屆都同一個政黨執政，民進黨回報人民是，十年三屆政府，讓國家更安全、經濟更發展，把人民照顧更好。

此外，賴清德還強調，非常贊同片山和之代表給青年局的勉勵，日本青年局特別是局長，常常是日本內閣的首長，甚至是首相的人選，他希望民進黨青年局的會員也要自我看待自己的角色及未來的使命，青年不僅是國家未來，也必然是政黨的未來。也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命。定位清楚，交流的方向就會更明確。

賴清德致詞時提到，從蔡英文總統到他，民進黨已經是連續第三任民進黨執政，一個政府大概兩任後換黨執政是最常見，比較少見是做了一任就換黨執政，更少見的是，連續三屆都同一個政黨執政，我們回報人民是，十年三屆政府，我們任國家更安全、經濟更發展，把人民照顧更好。

他說，最近美國政府通過國家安全戰略方案，特別提到，會結合印太國家、維護印太和平穩定，同時阻止中國破壞區域和平穩定，這跟不管Ｇ7這幾年來，領袖會議、外長會議，都不約而同強調，台海的和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，這是累積而來，日本、韓國、美國、歐盟都在提高國防預算，台灣自然而然要提高。

他提到，馬總統競選提到633政見，八年期間要簽服貿，陸客也來了，馬總統要做全都做了，國會第一屆是四分之三多數，第二任是三分之二多數，要做什麼全做了，但結算，經濟成長年平均2.8，國民平均所得、到失業率都未達承諾，還有股市交給蔡總統是八千多點，也沒有破兩萬，這是客觀事實，民進黨不僅對台灣民主有貢獻，對經濟發展也很有成效，要對自己有信心。

此外，賴清德還說，首先我要再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意。民進黨與日本自民黨的關係一直以來都非常深厚，自民黨青年局來到台灣訪問，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時，又特別提出建議，因此我們下定決心成立了青年局。

黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局局長陳冠廷皆出席大會。

賴清德表示，青年局成立短短時間，已經完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物。顯示民進黨與自民黨作為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係一定會越來越穩固，彼此的合作一定會越來越加強。

他說，第一不僅僅要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習，要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。

他說，其次是跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要我們的時候承擔責任。

最後一點，她強調，今天是世界人權日。跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權。而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。所以在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大。因此，期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。

