民進黨青年局首屆大會登場 賴清德：未來總統必定從這裡出來

兼任民進黨主席的總統賴清德10日出席民進黨青年局會員大會，強調青年是政黨與國家的未來，民進黨未來的黨團幹部、行政院各部會首長、副總統甚至總統，必然從青年局人選中產生。他期許青年局成員認真看待自身角色與使命，透過與日本交流開拓國際視野，成為未來領袖。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

民進黨10日舉行首屆青年局會員大會，黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局局長陳冠廷及黨內各青年民代均出席。賴清德在會中首先代表台灣人民，對日本發生地震表達關心與慰問。

賴清德指出，民進黨與日本自民黨關係深厚，自民黨青年局訪台與政界、產業界交流時，多次提出希望民進黨建立制度化、常態性的對口交流單位。2024年與時任青年局長鈴木貴子（Suzuki Takako）交流時，鈴木貴子特別提出建議，促使民進黨決定成立青年局。

賴清德感謝陳冠廷勇於承擔首任局長重任。他表示，青年局成立短時間內已完成多項任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，接待與拜訪對象均為日本政界指標性人物，顯示民進黨與自民黨作為台日關係橋樑已經建立，未來關係將更加穩固，合作將持續加強。

日本台灣交流協會代表片山和之。（圖／中天新聞）

賴清德贊同片山和之代表對青年局的勉勵。他表示，日本青年局成員，特別是局長，常常成為日本內閣部會首長，甚至首相人選。民進黨未來重要幹部，無論是黨團幹部、行政院各部會首長、副總統甚至總統，必定從青年局人選中產生。他期待青年局會員認真看待自身角色與使命，定位清楚後交流方向將更明確。

賴清德強調，青年局不僅要增進台日兩國交流，增進民進黨與自民黨及其他政黨情誼，更重要的是彼此學習，成為未來民進黨與國家的領袖。與日本交流將開拓國際視野，從國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，都需要更高視野，才能在國家需要時承擔責任。

賴清德進一步提到，10日是世界人權日，與日本加強合作交流，不只是提升本職學能、承擔更高政治工作，還要保護人權、落實人權。他強調，保障人權必須確保國家主權、維護民主，沒有主權人民無法做主，人民不能做主就不可能有民主，沒有民主就沒有自由，沒有自由就沒有人權。

民進黨立委陳冠廷。（圖／中天新聞）

賴清德最後表示，在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會意義重大，期望青年局與日本交流時，能有更高視野、更具體目標，彼此成長學習。

