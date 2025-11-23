民進黨靠這伎倆再破藍營？藍委拆解「鄭麗文1策略反殺」：這招不會奏效
國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思白色恐怖受難者爭議仍有零星討論，民進黨也呼籲立法院長韓國瑜對此表態，被質疑有「打鄭圍韓」的意圖；國民黨發言人、立委牛煦庭指出，民進黨一直以來都靠「製造藍營內亂」瓦解國民黨士氣，不過如今在鄭麗文的帶領下，民進黨這招已經不會再奏效。
牛煦庭向《高級酸新聞台》表示，無論民進黨是否想採取「打鄭圍韓」的招數，對方想製造國民黨內亂的意圖是很正常的，不過隨著藍營掌舵手換人，牛煦庭直言，這樣的劇本不會在鄭麗文眼皮底下發生。
「當藍營用開放心態時，（綠營）這招不會奏效」，牛煦庭解釋，民進黨要想破壞國民黨內部團結，前提是國民黨必須「定於一尊」，不過鄭麗文接任黨主席後，對於總統提名人選保持開放態度，重申「誰強誰上」的主軸，不僅完美化解民進黨招數，還會讓國民黨更加積極、團結。
另外牛煦庭也強調，民進黨政府現在遇到的治國問題，國民黨掌權之後也會遇到，現在能早點把問題搞清楚、一起面對，到了政權輪替時就可以完美銜接。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
藍強化與立院黨團、地方聯繫 李乾龍週四邀宴國民黨立委、週六黨慶南台起跑
國民黨主席鄭麗文當選後，首個發出公開行程，就是到立法院拜會國民黨團立委。而據悉，繼近日邀立法院長韓國瑜辦公室主任進黨中央文傳會媒體框後，黨副主席李乾龍週四也將邀宴黨團立委，持續強化黨與黨團橫向聯繫。太報 ・ 12 小時前
賴讚台灣經濟進步...有錢有閒看演唱會！3萬人震撼表態
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，讓粉絲相當期待。總統賴清德21日出席電影活動，特別表示許多人有錢又有閒，台灣也提供了本土藝術創作者發揮的空間。而近年來韓團接連來台，最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，結果讓人超意外。中時新聞網 ・ 4 小時前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 10 小時前
賴總統緬懷黃百韜 未提抗日事蹟
日前國民黨主席鄭麗文追思白色恐怖受難者，其中包括共諜吳石，引發爭議，賴清德總統22日在臉書發文，緬懷民國37年11月22日徐蚌會戰中殉國的將領黃百韜，強調該場會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，「緬懷這段歷史，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨批評賴清德「選擇性失憶」，只敢讚揚黃百韜「打共產黨」的經歷，方便民進黨高喊「抗中保台」攫取政治利益，未提黃抗日事蹟，充滿虛偽與算計。中時新聞網 ・ 10 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
TWICE來台開唱！白冰冰41年前超仙嫩照流出 網嚇：「撞臉周子瑜」
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站，本週六、日在高雄國家體育場登場，出道10年首次在台開唱，讓粉絲相當期待。而70歲資深藝人白冰冰縱橫演藝圈近50年，早年為歌手，曾前往日本發展，回台後跨足主持節目。如有粉專先前PO出她41年前年輕時的超仙美照，鵝蛋臉上更有著精緻五官，讓許多網友嚇壞驚呼：「撞臉TWICE周子瑜。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻華Model D、Model U、Model T升級齊亮相！Model B量產版同場現身宣示「準備好了」
鴻海旗下鴻華先進在2025鴻海科技日上，再次展現佈局電動車領域的深厚實力，一口氣推出Model D、Model U、Model T車型，全面優化升級版本，在產品成熟度、智慧化與車輛安全等多方面皆有所升級，未來透過CDMS商業模式，提供品牌客戶更多元選擇。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前
張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦
國民黨立委張嘉郡鬆口爭取2026國民黨提名接棒雲林縣長張麗善參選。國民黨主席鄭麗文今（23日）出席雲林口湖健行活動與兩人同台時表示，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。太報 ・ 1 小時前
綠「打鄭圍韓」有效？ 牛煦庭回擊：不會奏效的！
民進黨近來猛批國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖受難者秋祭，還要立法院長韓國瑜表態，外界揣深這是「打鄭圍韓」的策略。對此，國民黨立委兼黨發言人的牛煦庭分析認為，民進黨無時無刻都想要製造國民黨的內亂，「這一個套路，成功機會不是特別高。」中天新聞網 ・ 3 小時前
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」
何謂「拜金女」？過往有網友列出7大超誇張定義，如今隨著熱議話題持續演變，2人份鹹酥雞365元、訂閱單人Netflix、不看平日6折的電影、衛生紙用四層舒潔、看演唱會追星、原價食品等全被新增在列表中，「超低標準」讓不少網友大開眼界，直呼是「霸道羅漢腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠
近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。鏡報 ・ 1 小時前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 5 小時前
把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風短暫減弱，全台迎來少見晴朗好天氣，白天氣溫回升北部及宜花高溫約25到28度，中南部及台東更可達28到30度，不過氣象署與氣象專家示警，好天氣僅是短暫喘息，自週一開始新一波東北季風南下，北部與東北部恐再度轉為濕冷，週二晚間起更可能出現「斷崖式降溫」。 氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文指出，今是未來一週最穩定、最溫暖的一天，北部及宜花高溫25到28度，中南部與台東上看30度，但隨著東北季風增強，週二深夜起北部與東北部氣溫將明顯驟降，低溫下探15到16度，中部與花蓮約17到18度，南部也將下滑至約20度，天氣型態將從「濕冷」逐漸轉為「乾冷」，體感落差大，民眾需早作保暖準備。 雖然今日回暖，各地清晨仍偏涼，低溫約16到20度，近山區及空曠地區更低，白天水氣減少，多雲到晴為主，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部零星短暫雨，離島亦普遍穩定，澎湖21到23度、金門17到24度、馬祖15到20度。 但風勢仍不可輕忽，彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖可能出現平均風6級或陣風8級以上，沿海浪高約2至3米；東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島新頭殼 ・ 7 小時前
鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，昨被多名民進黨議員轉述鄭本人說法打臉。國民黨桃園市議員凌濤則認...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
美國俄烏和平方案需補強 歐洲挺基輔爭取更好條件
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。中央社 ・ 13 小時前
金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全
各位「世界日報」的讀者們，大家好。在本期的專欄，先預祝讀者們節日快樂。世界日報World Journal ・ 56 分鐘前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 20 小時前
台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦
台灣鐵路公司1108次區間車第4節車廂車壁今日清晨被發現有大面積塗鴉，噴上藍色英文字及紫色外框。鐵路警察局獲報後，目前已組成專案小組，調閱周邊監視器積極偵辦中。台灣鐵路公司表示，停在七堵站場的EMU934今日清晨6時許，機員進行整備時，發現第4節車廂外，有大面積塗鴉，第一時間便通報鐵路警察局，並進行自由時報 ・ 1 小時前