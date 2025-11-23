民進黨靠這伎倆再破藍營？藍委拆解「鄭麗文1策略反殺」：這招不會奏效

​國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思白色恐怖受難者爭議仍有零星討論，民進黨也呼籲立法院長韓國瑜對此表態，被質疑有「打鄭圍韓」的意圖；國民黨發言人、立委牛煦庭指出，民進黨一直以來都靠「製造藍營內亂」瓦解國民黨士氣，不過如今在鄭麗文的帶領下，民進黨這招已經不會再奏效。

牛煦庭向《高級酸新聞台》表示，無論民進黨是否想採取「打鄭圍韓」的招數，對方想製造國民黨內亂的意圖是很正常的，不過隨著藍營掌舵手換人，牛煦庭直言，這樣的劇本不會在鄭麗文眼皮底下發生。

「當藍營用開放心態時，（綠營）這招不會奏效」，牛煦庭解釋，民進黨要想破壞國民黨內部團結，前提是國民黨必須「定於一尊」，不過鄭麗文接任黨主席後，對於總統提名人選保持開放態度，重申「誰強誰上」的主軸，不僅完美化解民進黨招數，還會讓國民黨更加積極、團結。

另外牛煦庭也強調，民進黨政府現在遇到的治國問題，國民黨掌權之後也會遇到，現在能早點把問題搞清楚、一起面對，到了政權輪替時就可以完美銜接。

