民進黨首例！「人在看守所羈押」竟贏得初選提名 江熊一楓背景曝光

為備戰年底九合一大選，各黨都在積極布局候選人名單，特別是牽涉人數眾多的議員初選，最近更是進入白熱化競爭的階段；其中，彰化縣第7選區（北斗區）的民進黨內初選，就攫取不少關注度，因為候選人之一、前縣議員江熊一楓，目前仍因涉貪助理費，遭羈押於看守所。結果，根據今（30）天出爐的初選民調，江熊一楓竟仍成功獲得提名，引發外界熱議；她也成為彰縣首例，遭羈押期間於初選獲勝、得到提名者。

現年74歲的江熊，政治背景顯赫，夫婿為前民進黨立委江昭儀；本人則曾在彰縣連續當選3次議員，不過2022年議員選舉、2023年北斗鎮長補選，她均以落選告終。但就當她準備捲土重來、即將爭取今（2026）年縣議員選舉的黨內提名時，卻遭彰化檢方指控，過去曾涉嫌詐領助理費，隨後聲押獲准；但江熊一楓始終嚴正否認涉案，並堅持參選。

據悉，綠營這次有3人參加彰縣第7選區初選，分別為現任議員李俊諭、前縣議員江熊一楓、以及政治新人陳似梅，而今天的民調結果顯示，李、江熊兩人勝出，陳似梅未獲提名。江熊也成為彰縣首例，人還在看守所、但卻獲得民進黨提名的政治人物。

也因為這樣，此次初選的過程堪稱爭議不斷。江熊遭羈押期間，必須由夫婿江昭儀代辦黨內登記，卻引發陳似梅陣營質疑，江熊還在看守所，如何簽名登記？同時也認為，簽名字跡非來自本人。據悉，江熊一楓陣營委託代理人登記參選後，縣黨部還發現，共計15頁的申請書中，似乎出現本人筆跡不同等疑點，但最終，執委會依舊認為「江熊委任律師已出具證明」，故不送鑑定、資格審查判定通過。

而此舉當然引發陳似梅不滿，她更是與丈夫黃盛祿（前議員、前溪州鄉長），共同到地檢、按鈴申告江熊的代理人偽造文書，還要求暫緩民調與提名程序；但最終，兩人還是無法扭轉頹勢，江熊一楓仍在初選民調勝出，獲得黨提名。而這也是民進黨首次提名「人還在看守所」的參選人，彰化縣黨部事後表示，感謝所有參與初選的同志，對民主制度的尊重，呼籲一起團結贏回彰化。

