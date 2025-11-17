民進黨首都戰略待解 周玉蔻點名：沈伯洋最能展現姿態與決心

民進黨推誰參選2026台北市長成為話題，目前風向也始終離不開不分區立委沈伯洋。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨2026台北市長提名尚未明朗，資深媒體人周玉蔻今（17）日發文提出三組潛在人選的策略性分析，強調執政黨在首都布局，除了戰略與戰術，更涉及政黨信仰與核心論述，需慎重以對。

周玉蔻表示，前副總統陳建仁政治形象優秀，但若投入台北市長選戰，恐無法帶動全國選舉氛圍，且會讓民進黨在「世代交替」議題上陷入說不清的困境，讓選戰停滯於「好好先生對上無能萬安」的僵局，因此她認為陳建仁應不會答應參選。

廣告 廣告

她也點名立委王世堅，直批若民進黨提名他出征台北市，形同宣示「背骨、投機」與「流量操控」成為政黨新信仰，恐讓黨中央向特殊勢力跪服。周玉蔻更語帶諷刺表示，「下次總統大選提名，也以流量為準？中共應該笑哈哈！」

周玉蔻提出另一種可能，即採「低調台北、吳怡農出線；高調宜蘭、基隆、新北、嘉義市」的區域戰法，集中戰力保住執政縣市。但她也質疑：「堂堂執政黨能夠棄守首都嗎？」

最後，她將重點指向民進黨不分區立委沈伯洋，認為提名沈是展現姿態與決心，但黨中央須先替他被打成「台獨、引戰者」的形象解套，並協助建立吸引中間選民的論述。同時，沈本人也應拋棄個人情緒，才能使策略完整落地。她強調，這牽涉到整體人事布局與溝通策略，「細節將來有機會再交代。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

網紅倒一片、案子纏身？ 沈伯洋：藍白合為黃國昌政治續命稻草

怒斥國民黨顛倒黑白 沈伯洋：現正被通緝的是中華民國國軍