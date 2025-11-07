民進黨駁台灣詐騙多 太子集團45億詐案打臉 司法裁決更惹議

民進黨祕書長徐國勇日前在節目中回應網友質疑「台灣詐騙這麼多？」，力挺台灣治安表現。他引述聯合國數據表示，台灣犯罪率低於日本，在亞洲僅次於新加坡，並強調台灣自由民主度遠優於新加坡。他更宣布將要求黨公職人員在服務處掛出布條，提供民眾普發現金一萬元便民服務站，以防民眾遭詐騙集團所害。

然而，徐國勇的辯護言論卻被現實無情打臉。檢調日前偵辦由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元。這次龐大的查扣金額恰好說明，儘管台灣整體犯罪率不高，但詐騙案件的規模卻屢創天價，難怪網友會有「台灣詐騙這麼多」的感受。

檢警於4日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，但經複訊後，多數成員被裁定以3萬元至70萬元不等金額交保，僅主管辜淑雯被聲請羈押禁見。最引發網友熱議的是，外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤在被檢方諭知15萬元交保後，竟面帶笑容步出北檢。

此舉與前台北市長柯文哲「找無金流卻羈押1年、交保7000萬」的待遇形成強烈對比。醫界人士砲轟司法標準不一，質疑詐騙45億卻只要15萬交保，對比柯文哲案的重罰，讓人不禁感慨「在台灣好好讀書有什麼用」。

此案檢調接獲美方提供情報後展開調查，此案涉及跨國詐欺及洗錢等重罪，也已被美國檢調起訴，如今卻面臨交保金額過低的質疑，凸顯台灣司法在重大詐騙案件裁定上的嚴重隱憂。

