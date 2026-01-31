民進黨高市議員初選升溫 參選人掛看板找大咖加持

（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）民進黨高雄市長初選落幕，緊接著市議員初選將登場，參選人看板也陸續曝光；其中林浤澤今天最新看板上架，同時出現副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁及立委邱議瑩3人同框，展現大咖力挺氣勢。

爭取民進黨前鎮、小港區市議員參選提名的林浤澤，今天上架最新競選看板，出現蕭副總統及陳其邁、邱議瑩3人同框畫面，林浤澤說，這3名前輩都是以「做事」聞名，能獲得3人支持，感到非常榮幸，也責任重大。

林浤澤說，自己從擔任議員助理開始，累積10年幕僚經驗，擔任里長後，更是每天走在前鎮、小港大街小巷，與鄉親面對面溝通，了解最真實的地方需求。

廣告 廣告

邱議瑩表示，早在參選議員之前，林浤澤就經常向她反映地方需求與意見，透過立委辦公室為前鎮、小港爭取權益；她稱讚林浤澤年輕有為、做事認真，參選以來的努力有目共睹，相信未來他會持續推動前鎮、小港與高雄的進步。

林浤澤也提出具體政策願景，包括「港區再生」、「人本交通」、「長輩醫療」、「AI教育」、「全民運動」5大面向；他並表示，3名前輩的支持不只是情誼，更是對他專業能力與認真態度的肯定，他會延續會做事的精神，為前鎮、小港打拚。

林浤澤競選團隊今天發布新聞稿表示，此次看板設計概念是「中央地方會做事的團隊，支持在地會做事的林浤澤」，從中央到地方，形成一條完整資源鏈，而林浤澤要把這些資源落實到前鎮、小港每個需要的角落。（編輯：陳仁華）1150131