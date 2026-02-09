民進黨高市議員初選有話題 4「奶爸」組育兒連線完成登記

〔記者王榮祥／高雄報導〕面對少子化國安危機，高雄青壯世代市議員邱俊憲、何權峰、黃文志，偕同新世代參選人蔡秉璁化身4奶爸，組成「育兒友善問政連線」，帶著奶瓶前往民進黨高雄市黨部完成市議員初選登記。

「奶爸們」以自身育兒經驗出發，宣示將聚焦育兒預算與照顧政策，落實「敢生、好孕、好養」的城市願景，並強調未來將共同推出的政策主張為親身經歷、絕非紙上談兵。

連線成員橫跨大岡山、三民、左楠及仁大鳥大選區，且四位成員皆為「現役爸爸」，孩子年齡層從嬰幼兒、幼兒園到國中小皆有。

連線表示，他們深知托育、課後照顧與經濟負擔的壓力，「育兒政策不該只是冷冰冰的數據，而是我們每天都在經歷的生活」， 強調育兒是公共議題，政府應成為家庭最強的後盾。

成員們認為，孩子的成長只有一次，政策的落實不能慢，未來若能順利進入議會，將發揮「青壯世代」的行動力，嚴謹監督預算編列，務實推動友善家庭的各項措施。

