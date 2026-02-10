民進黨高市議員初選登記最終日 5參選人壓線登記

南部中心／洪順德、陳家彬、陳芷萍 高雄市報導

民進黨高市議員黨內初選登記10日是最後一天，上午就有五名參選人趕在最後一刻完成登記，立委邱議瑩陪同服務處副主任林慧欣，以及最帥里長林浤澤完成登記，上屆以二百多選些微差距落敗的黃雍琇，也在五名女市議的陪同下登記，捲土重來。

民進黨高雄市議員初選登記最終日 5參選人壓線登記

民進黨立委邱議瑩（右）為最帥里長林浤澤（左）披上彩帶，助他市議員當選成功。（圖／民視新聞）

立委邱議瑩現身為服務處副主任林慧欣，以及最帥里長林浤澤助陣，陪同兩人來到民進黨高雄市黨部，披上彩帶，完成議員初選登記。邱議瑩：「當然兩位優秀的議員參選人，也希望藉由大家的支持，能夠讓他們各自在前鎮小港、在旗美地區深耕努力。」初選參選人林慧欣：「上一次呢雖然是首度參選，沒有辦法達到鄉親們的期待。那再一次懇託我們大旗美的鄉親，給慧欣一個機會。」林慧欣是自家人，力挺沒話說。而著濃眉大眼，號稱最帥里長的林浤澤，在市長初選期間，在前鎮區努力替邱議瑩開疆闢土，想要更上一層樓，擴大服務範圍。初選參選人林浤澤：「我們也期待前鎮小港在這次這麼多新人投入的狀況下，大家可以謹慎的選擇，做出最好的選擇。選擇一個在地出生、有經驗歷練、對人民有溫度的林浤澤，來為大家來努力、來服務。」

廣告 廣告

民進黨高雄市議員初選登記最終日 5參選人壓線登記

黃雍琇（中）這回捲土重來，高雄市議員鄭孟洳（右一）、李雅慧（左二）等五名女將現身力挺。（圖／民視新聞）

前鎮小港選區戰況激烈，上屆選舉以225票飲恨落敗的黃雍琇，這回捲土重來，議員鄭孟洳、李雅慧等五名女將現身力挺，還有市長陳其邁的影片支持，聲勢浩大， 陳其邁：「黃雍琇尚優秀！」初選參選人黃雍琇：「咱女力她們真的很挺阿琇，幫黃雍琇讚聲，支持我、照顧我、愛護我，就感心。」高雄市議員鄭孟洳：「拜託大家，就是初選電話民調，在前鎮小港來全力支持黃雍琇。」立委許智傑則是陪同民進黨高雄市黨部執行委員蘇致榮來登記，送了一雙鞋給他。10日是民進黨高市議員黨內初選登記截止日，現任議員，同時也是民進黨高雄市黨部主委的黃文益，也帶著家中的浪浪「小花」趕在最後一天完成登記。

原文出處：民進黨高雄市議員初選登記最終日 5參選人壓線登記

更多民視新聞報導

高雄左楠議員選情有變！民進黨帥氣新秀退選 薛兆基也宣布退黨

民眾黨又有人不服初選！黃國昌認了「民調有狀況」：邀執行機構說明

護理師偷吃人夫醫生被抓包 「激戰邀約」鐵證流出GG了！

