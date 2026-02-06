民進黨高市議員初選登記 「南方問政」20人造勢

（中央社記者林巧璉高雄6日電）民進黨高雄市議員提名初選，領表登記至10日。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、高雄市議長康裕成今天陪同市議會「南方問政聯盟」議員、參選人聯合登記，眾人齊喊願為高雄當「做工的人」。

「南方問政聯盟」今天集體至民進黨高雄市黨部領表造勢，展現團結氣勢。聯盟成員由賴瑞隆、康裕成陪同下召開記者會宣布，共有20名現任議員、參選人將參選，其中無黨籍議員張博洋是聯盟內的跨黨派成員。

賴瑞隆致詞表示，高雄的建設一棒接一棒，他將接下第4棒的角色，秉持跨黨派精神，集結所有支持高雄進步的力量。他身為新的高雄隊隊長除了要打贏市長選戰，不僅市長要當選，議會也要過半，串聯中央與地方的力量讓高雄打出全壘打。

康裕成說，「南方問政聯盟」雖然沒有統一的團體制服，但有一顆一起為高雄打拚的心；「我們是跨黨派、跨領域、跨世代的組合，是一群想為高雄做工的人。」

對於作家苦苓說民進黨要小心丟掉高雄，賴瑞隆接受媒體聯訪時回應，今年選戰絕對不是一場輕鬆簡單的選戰，確實要謹慎小心，特別是2018時曾發生了「韓國瑜現象」，高雄人受騙後又花了1年多的時間，才用93萬9000多票解決，所以今年選舉絕對不能夠大意。

外界關注高雄民進黨是否整合完畢，賴瑞隆說，初選結束後，感謝3位隊友展現高度與格局表達支持。大家都是「高雄隊」，已多次和他們請益溝通，也會有更多人加入競選團隊，過程中也拜訪陳其邁，整體狀況都越來越好。

「南方問政聯盟」包含現任議員林富寶、黃文志、張勝富、邱俊憲、李喬如、簡煥宗、康裕成、何權峰、張博洋（無黨）、郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓等。參選人則有蔡秉聰、尹立、黃偵琳、蘇致榮、黃敬雅等。

高雄市議會應選席次65席，民進黨高雄市黨部建議提名席次，不含原住民選區，總計提名34席。（編輯：林恕暉）1150206