民進黨高市議員初選首日5人登記 林哲弘新人中拔得頭籌

[Newtalk新聞] 民進黨2026年直轄市議員提名初選領表及登記作業4日開跑，依民進黨高雄市黨部公布的登記情況，首日共有5人完成登記，分布在第3、5、6、10與11選區。值得一提的是，投入第6選區(鼓山、旗津、鹽埕)黨內初選的林哲弘，是首日唯一完成登記的新人，登記當天正逢生日，更同步發表競選主題曲《向前就是現在》，試圖以「行程走基層、內容走社群」的節奏，搶先拉開初選戰線。

根據「2026年高雄市議員選舉民進黨黨內提名初選登記情況一覽」資料，2月4日完成登記者包括第三選區黃秋媖(現任、女性)、第5選區黃飛鳳(現任、女性)、第6選區林哲弘(新人)、第10選區鄭光峰(現任)、第11選區李雨庭(現任、女性)。

林哲弘在完成登記後表示，生日這天選擇「正式出發」，是提醒自己把每一天都當作承諾的起點。他表示「今年生日不只想收祝福，更想把承諾說清楚、做踏實。」林哲弘也將今天定義為「生日願望的起點」，他說「我的生日願望很簡單，讓努力的人被看見，讓這區更好一點。向前，就是現在。」

他也說，完成登記不僅是參選程序，更是「把自己交給新的民意檢驗」的起點。他說「有人不信沒關係，我用每一天來證明。」接下來他將以更高標準要求自己，持續深入基層、面對市民最關心的交通、生活品質與地方發展等議題，務實提出可執行的解方。

林哲弘表，《向前就是現在》已上線發布，並同步透過AI製作MV， 邀請市民踴躍收聽、分享，並持續關注後續行程與政策主張，希望用更直覺、更多年輕人願意停下來聽的方式，讓選民快速理解他的理念與在地關懷。他也強調，接下來仍以走訪選區、傾聽民意與提出可落地的政見為主軸，並透過短影音與社群內容，讓更多新朋友認識他的服務與行動。

《向前就是現在》歌詞如下：天還沒亮，城市在醒，手機滑過，又是新一天風景。背著夢想，擠上捷運，我們都在為未來拚命。有人懷疑，有人不信，說改變太難，乾脆別前進；但我們偏要，走不一樣的路，用雙手，寫自己的藍圖。向前，就是現在，別再等，別再猜，旗津鼓山到鹽埕，青春正在發光的地帶。向前，不會失敗，這城市，我們來愛。港邊起飛的時代，換我們站上舞台。

談及主題曲的意義，林哲弘表示，歌曲從清晨城市甦醒、通勤與努力生活的日常切入，寫出「改變很難，但不能停下來」的心情；副歌更直接唱出旗津、鼓山、鹽埕三地名稱，象徵「三個地方、一個未來」的共同體，邀請更多市民一起加入「不旁觀、從現在開始」的行動。

林哲弘表示，歌曲中饒舌歌詞的部分「不是靠關係、不是靠背景，靠的是態度和每天的努力」，正是他參選最想堅持的價值。他強調，自己會用每天的行動與成果回應質疑，「希望讓大家看見：改變不是等來的，是做出來的。」

