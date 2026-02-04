民進黨高市議員初選首登記 派系開戰

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記4日進入第3天，內埔鄉代鍾育杰（前排右三）登記參選鄉長，讓內埔鄉成為目前黨內唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮，是否進入初選備受關注。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記4日進入第3天，現任縣議員梁育慈（右）、高樹鄉長梁正翰（左）在支持者的陪同下完成登記爭取連任。（謝佳潾攝）

民進黨高市議員黨內初選4日開始領表、登記，湧言會派系舉辦聯合登記記者會，推出17位議員參選人陣容，立委王定宇、黃捷現身力挺；隸屬新潮流派系的現任議員及新人預計6日聯合登記，湧言會與新潮流互別苗頭，地方初選的派系之爭正式開打。

湧言會為呼應現下最夯的WBC世界棒球經典賽話題，選將穿著「高雄尚湧」棒球衣登場，象徵「強棒出擊」，推出17人參選陣容，宣示以現任議員拉抬新人的造勢方式，打出團體戰，後續還將舉辦「湧言男力」、「湧言女力」及「邁系子弟兵」等不同主題登記造勢活動。

王定宇、黃捷也特別出席活動，為大家打氣。王定宇表示，高雄在市長陳其邁領導下，交通建設不斷進步、演唱會經濟效應起飛，成為高科技產業聚落，然而，有好的市長，也要有好的議會，湧言會推出多位市議員參選人，希望能贏得初選、贏得大選，為高雄將來打拚。

黃捷指出，此次湧言會推出17位議員參選人具備即戰力，其中12位現任議員長期深耕基層、勤跑地方，問政表現有目共睹，未來5位新人若能與現任議員一同進入議會，高雄的發展將會持續加速向前。

高雄兩大派系湧言會與新潮流鬥爭不斷是地方公開的祕密，對於湧言會大動作舉辦初選登記造勢活動，新潮流預計6日上午以「南方問政聯盟」為名舉辦聯合登記記者會，與湧言會互別苗頭，準備用登記造勢壯大自家派系參選人聲量。

隸屬新系的高市議員簡煥宗說，當天邀請議長康裕成率領多位議員及新人共同參與，目前相關人員仍在持續聯繫，預計有10位以上議員參選人到場共襄盛舉。