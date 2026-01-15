民進黨高市議員建議提名34席 僅這區有「母雞」限制條款

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部通過下屆議員建議提名34席、力拚過半；其中三民、左營楠梓等2區沒過半，鳳山則是唯一1區限制市長參選人、不得輔選非黨籍議員參選人。

市黨部主委黃文益表示，建議案依程序送黨中央核備，下週會由黨中央審核，若黨中央有不同想法，可經中執會3分之2以上投票推翻原案，根據往例、黨中央多會尊重地方。

市黨部說明，高市議會下屆議員共65席，建議席次不含4個原住民選區，11個選區共提名34席，以過半為原則；但其中第四選區(左營楠梓)應選9席建議4席，第七選區(三民)應選7席建議3席，是唯二沒提名過半或半數選區。

黃文益分析，左營楠梓被視為藍營重地，比較過往得票數後，才決定提4席、確保票源集中；三民區因為有兩位無黨籍友好議員張博洋、曾俊傑，部分票源與綠營重疊，所以提3席。

鳳山是高雄人口數最多選區，應選8席、民進黨往常多提名4席，下一屆挑戰提名5席，一度引起參選人反彈，經討論後，決議未來民進黨市長參選人在鳳山，不能輔選非黨籍議員參選人。

黃文益表示，鳳山會建議提名破紀錄的5席，主要是前次提名4席外，當時被視為泛綠的無黨籍黃捷、基進黨李雨蓁得票數不差，所有得票加總後，評估有力拚5席的機會；而綠營「母雞」(市長參選人)未來在鳳山不能輔選非綠營小雞，也是為此提名做出的配套(附加決議)。

黃文益強調，一旦黨中央核可，地方就會依此方案全力輔選、衝刺，也期盼所有參選人團結對外，一起守護高雄的未來。

民進黨高市黨部建議下屆高市議員共提名34席，其中鳳山區設有母雞限制條款。(記者王榮祥攝)

