民進黨高市議會黨團茶壺風暴 裁決曾俊傑加入黨團引爆口角內訌

邱俊憲(右)對黨團臨時偷襲讓曾俊傑加入民進黨黨團，摃上同黨的陳明澤。 圖：翻攝自邱俊憲臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市議會民進黨黨團辦公室，今(17)日上午11:30左右突爆發口角衝突，據了解導火線為民進黨團今早召開會議討論各小組委員會改選事宜，有議員臨時提案討論自國民黨退當的副議長曾俊傑能否加入民進黨黨團，在部分議員未在場的情況下，由總召江瑞鴻裁示通過決議，引起晚到的邱俊憲不滿，與陳明澤當場爆發激烈爭執，驚動議員同僚勸架。

據現場人員轉述，當時不到15位議員在場，有幾位議員正在議事廳質詢，未參與會議，因無人表示異議，江瑞鴻3分鐘就裁示快速通過決議。此時邱俊憲從外面走進黨團辦公室，大聲質疑該議案討論並未事先通知大家，且多數黨團成員當時並沒有在開會現場，為何偷襲進行表決？

江瑞鴻見狀快步離開現場，陳明澤首當其衝面對邱的質疑，無奈表示總召詢問的時候現場沒有人提出意見當然就通過了。邱反問為何重要議案要討論沒有事先通知，違反民主程序，並揚言退出不民主的黨團。陳明澤此時也惱火，反嗆「有種你就連民進黨也退出」！眼見兩人越吵越兇幾乎快打起來，周遭議員趕緊上前將兩人拉開，但兩人仍一路從黨團內吵到議會大廳，引起眾人側目。

陳明澤(右)反嗆邱俊憲「有種你就連民進黨也退出」，進一步引爆兩人激烈口角。 圖：賴瑞隆辦公室/提供（資料照）