民進黨高市長初選今起民調 謝寒冰斷言結果：柯志恩要贏要全力以赴

民進黨高雄市長初選今（12）日起至17日展開電話全民調，最終誰能出線，引發各界關注。對此，資深媒體人謝寒冰認為，目前是英蘇系跟新潮流對決，而立委林岱樺因司法爭議，要在最後出線的機率不高，但無論誰出線，國民黨高雄市長參選人柯志恩要贏要全力以赴。

謝寒冰昨在政論節目《新聞大白話》中指出，民進黨高雄市長初選，態勢很明顯，前總統蔡英文、現任高雄市長陳其邁支持邱議瑩，至於身兼民進黨主席的總統賴清德被指力挺賴瑞隆，而許智傑沒什麼人在支持，林岱樺則仍是孤鳥態勢，沒人理。

謝寒冰認為，這場民進黨高雄市長初選，就是英系、蘇系跟新潮流的對決，最終就看誰會贏；謝強調，陳其邁、前總統陳水扁等人都支持邱議瑩，使邱看似贏面比較大，但民進黨中央的態度很重要。

謝寒冰也提及，林岱樺雖緊咬遭到司法迫害，但聲勢已不像剛開始這麼強，要在最後出線的機率不高；謝認為，不管民進黨最後是誰出線，對國民黨高雄市長參選人柯志恩而言都不好打，因為高雄是民進黨本命區 ，柯要贏要全力以赴。

民進黨高雄市長初選今起至17日展開電話全民調，4位參選人把握選前最後超級星期天爭取支持，邱議瑩集結6位「縣市首長級」人士拍推薦影片；賴瑞隆臉書串聯多名議員力挺；許智傑搶攻大岡山票倉；林岱樺則以類平頭「變髮」展現勝選決心，搏取媒體版面。

