民進黨高市長初選倒數 大型造勢拚場

民進黨籍立委許智傑（中）爭取高雄市長黨內初選提名，21日在鳳山舉辦造勢活動，盼導入AI將高雄打造為科技首都。（任義宇攝）

民進黨高雄市長初選將於下月登場，立委許智傑21日在「主場」鳳山區舉辦大型造勢活動，邀請前農業部長陳吉仲及立委邱志偉、楊曜、李柏毅替他站台；同黨競爭對手林岱樺也預計在下周末同場地造勢；賴瑞隆、邱議瑩近日則勤跑基層，增加曝光度，選將們各自出招，全力爭取選民支持。

許智傑昨日在鳳山區舉辦造勢，坐擁「主場」優勢，吸引上萬名支持者到場力挺，邱志偉、陳吉仲指許智傑擁有理工背景，是帶領高雄邁向智慧城市的最好人選，且非常照顧基層，也力挺農民提升農保、退休金等福利，並打通全世界農銷市場，讓世界看見台灣。

廣告 廣告

因日前北市發生嚴重攻擊事件，許智傑於登台後為受害者祈福，若當選高雄市長會力推品德教育，讓社會能多些溫暖避免憾事；政策牛肉部分，許智傑提到在高雄服務27年，與高雄市長陳其邁聯手推動高雄多項交通建設、打造智慧城市，未來要以此基礎，興建新的24小時國際機場，並導入AI治理打造科技首都。

而林岱樺將於27日進攻許智傑本命區，在同場地舉辦大造勢活動，這也是她繼岡山、旗山後的第3場造勢活動，較勁意味濃厚，林岱樺昨前往鳳山天公廟，為北捷攻擊事件受害者祈福，盼政府引以為鑑，盡速強化防衛機制，讓人與人之間重新建立信任。

賴瑞隆、邱議瑩受北市攻擊事件影響，取消多場公開行程，昨分別低調參加路跑、市集活動，增進基層曝光度，對於後續規畫，賴瑞隆表示會照既有步調，勤走基層傾聽民意爭取支持；邱議瑩透露會透過座談會、掃街行動讓大家更認識她，近期也已開始為電視政見發表會作準備。

有意代表國民黨角逐高雄市長的立委柯志恩則於昨出席前立法院長王金平從政50周年感恩餐會，她表示，先前受王金平幫助不少，明年選戰有信心讓國民黨贏得光彩，並要在就職典禮給王金平站「C位」。