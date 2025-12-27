民進黨高市長初選倒數 選將掃街拚場

角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺（前排中），27日下午在高雄鳳山區舉辦大造勢。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選進入最後倒數階段，綠委林岱樺「三山造勢」最終場昨在鳳山登場，林提到，新竹市長高虹安助理費案二審逆轉，她相信自己也能獲判無罪；賴瑞隆的兒子日前捲入校園衝突，他昨強調此案為8歲孩子間因足球而產生的衝突，並非霸凌事件，雙方家長均希望勿再傷害未成年孩子；邱議瑩、許智傑則把握時間，深入基層掃街拜票，4搶1戰況激烈。

繼岡山、旗山後，林岱樺昨於鳳山舉辦「三山造勢」最終場，回到政治之路起點，固樁意味濃厚，多位高雄市議員上台助講，主辦單位喊出現場湧入10萬名支持者。林岱樺宣講時大嘆「同黨不同命」，直言別人有大咖站台，唯獨她受到檢調蹧蹋，更指出這1年下來，民調從領先到被打平。

她表示，高虹安助理費案二審逆轉，讓她有信心獲判無罪，此外，她也特別提及父親林三郎，當年受到同款委屈，到過世仍無法獲得清白，但相信天公伯會給他們一個交代，愈講情緒愈激昂，數度仰天長嘆。

賴瑞隆昨第3度出面回應兒子涉校園衝突事件，他表示，此為孩子間因足球而產生的衝突，並非霸凌，事發隔天孩子們仍玩在一起，對於外界傳言，賴說，許多細節雙方家長皆不便對外說明，因此共同擬定聲明，呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子，也不要傳遞錯誤訊息。隨後他繼續選舉行程，轉往北高雄展開車隊掃街，與攤商、鄉親面對面互動交流。

邱議瑩昨早前往三民區金獅湖市場掃街，沿路獲得支持者滿滿祝福，還有婆媽主動擁抱、合影，現場氣氛溫馨熱鬧，下午則在前金、新興、苓雅區車掃，她強調，會持續一步一腳印、勤走基層，把握時間衝刺，傾聽更多聲音，爭取支持。

許智傑昨天則在旗津舉辦見面會，他提出「北觀光、南都更」雙引擎，讓旗津真正翻轉，下午再到三民區澄和市場掃街、晚上轉往鳳山區青年夜市拜票。他說，選舉既定策略為掃菜市場、車掃，還有繼續辦見面會，他也勤跑社團活動，在最後時間會盡最大努力，贏得最後勝利。