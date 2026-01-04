民進黨高市長初選倒數 4綠委拚陸戰

有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆（中）4日舉辦首場大型造勢活動，他提到自己在高雄打拚20年守護預算，是接棒高雄市長的最佳人選。（任義宇攝）

將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩（左）4日與黨主席鄭麗文（右）共同出席高雄雲林同鄉會活動，鄭麗文稱讚柯志恩「學歷、氣質好」希望大家支持。（紀爰攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數，有意爭取提名的立委賴瑞隆4日在鳳山區舉辦大型造勢活動，是4位競爭者中最晚舉辦大造勢的人選，希望在關鍵時刻展現團結氣勢，而3位對手邱議瑩、許智傑、林岱樺則不約而同，在「黃金周」掃街拚曝光，另外，將代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩與黨主席鄭麗文昨一同出席地方宴會，爭取選民支持。

賴瑞隆宣布參加初選至今，尚未舉辦任何一場大型造勢活動，首場於昨日在鳳山西站旁空地舉行，吸引破萬人到場支持，除了找來多位立委好友相挺之外，連屏東縣長周春米也現身替他站台，希望在最後衝刺期展現團結態勢，一舉奪得初選勝利。

廣告 廣告

同黨競爭對手同樣把握時間爭取選民支持，邱議瑩重回美濃本命區車隊掃街，她強調，會在衝刺階段拿出施政藍圖，把高雄的願景清楚向市民傳達；林岱樺同樣回到本命區仁武掃街，希望在黃金周打破派系藩籬，並傳達讓市民做主的理念。

許智傑昨日則行程滿檔，從早到晚舉辦7場「馬拉松式」掃街行程，分別到大社、仁武、左營共7處宮廟、市場拜票，盼把握最後一周爭取出線。在初選最後關頭邱議瑩、許智傑都強調「兄弟姐妹登山，各自努力」，無論誰勝出都應在年底大選中團結一心。

綠營選將忙碌拚初選，藍營代表柯志恩也沒有放慢步調，昨與鄭麗文共同出席高雄雲林同鄉會，鄭麗文大讚柯志恩「學歷、氣質好」，是下屆高雄市長最適人選，所以大家一定要全力支持；柯志恩表昨也逐桌敬酒展現親民態度，希望爭取更多選民認同。