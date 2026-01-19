民進黨高市長初選後首份民調領先賴瑞隆 柯志恩：中間選民將左右勝負

市長初選後首份民調領先賴瑞隆 6.3 個百分點，柯志恩表示爭取中間族群認同，這將成為左右勝負的重要力量。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 根據《ETtoday民調雲》今（19）日公布 2026 高雄市長選舉最新藍綠對決民調，國民黨立委柯志恩以 44.0% 支持度，領先民進黨立委賴瑞隆的 37.7%，差距達 6.3 個百分點，顯示藍營繼 2018 年的韓流後，在高雄似乎又出現翻盤機會。其中，在中間選民族群中，柯志恩以 37.5%，遠高於賴瑞隆的 23.2%，柯志恩對此認為，最值得注意的是，誰能提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群認同，就能成為左右勝負的重要力量。

柯志恩回應民調指出，這是民進黨完成初選後，首度對外公開的高雄市長選舉民調，相關數據具一定參考價值，她一向以審慎態度看待各項調查，重點並非一時的領先或落後，而是從中觀察選民結構與趨勢。

柯志恩指出，此次民調最值得注意的是中間選民的支持動向，顯示未來選戰關鍵不僅在藍綠基本盤歸隊，更在於誰能提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群的認同，這將成為左右勝負的重要力量。

她並表示，民調同時反映高雄市民目前最關心的幾項市政議題，團隊將據此進一步盤點政策方向與施政主軸，作為後續選戰規畫的重要依據。

柯志恩也提到，先前民進黨內部在高雄、台南及彰化等地所做的調查中，國民黨支持度普遍僅在兩成出頭，相較之下這次在民進黨初選結束後的首份公開民調，更能真實呈現選戰起跑後的整體態勢，因此具有相對指標意義。她強調將以穩健步調推進選戰布局，持續透過政策與行動爭取更多市民支持。

