民進黨高市長初選最後衝刺 陳其邁：高雄這一局、團結很重要

民進黨高市長黨內初選最後衝刺，陳其邁強調團結很重要。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長提名黨內初選邁入最後衝刺階段，市長陳其邁今指出，投入初選的4位立委政見會的表現都不錯，更重要的是初選後必須團結，他強調高雄這一局、團結很重要。

陳其邁說，4位(立委)在政見發表會的表現都非常不錯，也對高雄提出未來發展願景，他認為初選就是應該比政策牛肉，讓市民了解未來若擔任市長想做什麼？哪些是他關心的事？

他進一步指出，最重要還是在初選過程，必須跟現在一樣保持君子之爭，不僅贏得支持也、要贏得對手的敬重，更重要的是初選之後，當然就是大選也必須團結一致，因為高雄這一局，不管是大選或者是選後，各種不同黨派的團結都非常的重要，期待4位參選人初選結束後都能團結。

