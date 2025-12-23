民進黨高市長初選激鬥 4強決戰鳳山

立委賴瑞隆23日受訪時證實，正規畫明年1月4日傍晚舉辦首場大型造勢，至於細節相當保密。據了解，地點將選在其他對手也曾辦過的高捷鳳山西站旁舉辦。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺（中）23日舉行第三場政見發表會，提出「一纜二塔三黃金」世界級港灣計畫。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選4搶1，明年1月將以全民調方式決定人選，國民黨今將正式提名立委柯志恩參戰。高雄人口最多的鳳山區成為各陣營兵家必爭之地，邱議瑩、許智傑接連舉辦大型造勢，而林岱樺將於27日接棒，就連本來不辦大造勢的賴瑞隆也決定明年1月4日同場地大秀陸軍肌肉。

邱議瑩本來第1場大造勢鎖定本命區大旗美地區，當時因颱風攪局而停辦，11月30日改辦在高捷鳳山西站旁空地，找來前行政院長蘇貞昌助講、前總統陳水扁拍片力挺，展現「跨派系」整合氣勢。近日則在義民廟前舉辦「客家大團結」活動，搶攻客家票倉。

廣告 廣告

許智傑21日在自己的本命區鳳山辦大造勢，號稱7萬人到場，包括前農業部長陳吉仲、多名高市議員等人相挺；許強調，要將高雄發展成AI城市，創立「AI小祕書」，強化交通航空，而昨他也飛到熊本，出席高雄-熊本首航活動，盼提升高雄國際能見度。

林岱樺則是唯一辦「三山造勢」的參選人，繼岡山、旗山後，27日將回到父親、前鳳山市長林三郎的本命區鳳山辦大型造勢，希望營造大團結氣勢。昨她則辦政策說明會，拋出「一纜二塔三黃金」世界級港灣計畫，每年可望帶來上千億元觀光產值，創造10萬至15萬個就業機會。

有別於其他3位對手陸續舉辦大型造勢活動，賴瑞隆原本以辦小型見面會為主，但隨著近期選戰邁入最後衝刺階段，他調整戰略、全力以赴，並宣布將於明年1月4日傍晚5時30分也選在鳳山辦首場大型造勢，至於細節將再對外公布。賴瑞隆昨則與高市議長康裕成等人前往三民區九如路與澄清路口站路口拜票，希望爭取民眾更多支持。

國民黨則已定於一尊，黨主席鄭麗文今天將正式宣布提名柯志恩二度參選高雄市長。柯上次選舉落敗後，在高雄深耕、置產，南北奔波，近期增加更多地方行程。她說，預計明年農曆年後，陸續發表政見，並展開廟口開講，有信心贏得最後勝利。