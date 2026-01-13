民進黨高市長初選結果出爐 賴瑞隆贏3對手

▲ 民進黨高雄市長初選結果出爐。（圖／翻攝畫面)

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人爭取民進黨高雄市長提名，而初選民調結果今(13)日出爐，在與國民黨對手柯志恩的對比民調下，確定由賴瑞隆出線，贏過邱議瑩、林岱樺、許智傑3位黨內對手。高雄市長陳其邁在稍早市政會議受訪時即表示，4位候選人都展現了君子之爭，氣氛也非常的和緩，恭喜4位共同完成民進黨的民主初選。

民進黨昨日起執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，昨晚高雄市昨晚打頭陣，立委邱議瑩、林岱樺、許智傑及賴瑞隆全力衝刺，喊話支持者顧電話。今天上午民進黨中央黨部宣布民調樣本數達標，並邀請4位參選人或代表拆封民調。民調結果顯示，確定由賴瑞隆出線，代表民進黨參選高雄市長，與國民黨對手柯志恩對決。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

天冷就拉肚子 醫師提醒：腹部保暖很重要

高捷這些站監視器僅37萬畫素？林智鴻批「比手機還差」

初選決戰週 賴瑞隆與市民「一週約定」接起電話守住高雄