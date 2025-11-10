民進黨高市長初選起跑 四強表態角逐提名 邱議瑩搶頭香登記

2026年高雄市長選戰升溫，民進黨今日(10日)啟動初選登記，民進黨立委邱議瑩率先赴中央黨部搶得頭香，並強調自己「已經準備好」。至於其他預期將競逐的人選，包括立委賴瑞隆宣布將於11日上午登記、立委許智傑也預計於13日完成登記，立委林岱樺則尚未表態登記時間。

民進黨自今日起開放高雄市長黨內初選領表登記至14日，預期將有4位高雄市民進黨立委爭取提名，分別為邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑。初選民調則訂於2026年1月12日至17日進行。

邱議瑩今日一早便赴中央黨部登記，搶得頭香。她在受訪時表示，選在首日登記除了宣示自己已準備好，也考量鳳凰颱風可能帶來的災情，因此希望盡速完成登記程序，以便回到選區投入防災與服務。

邱議瑩強調自己在高雄深耕多年，也見證城市的成長，未來要延續高雄榮光，讓高雄更進步。面對同黨競爭，她則希望由高雄市民檢視誰更有能力整合派系與地方資源。她說：『(原音)我覺得大家都在高雄這個土地上努力，我們也都在高雄擔任了許多屆的立法委員，所以其實對高雄都有非常深刻的瞭解。那誰才能真正的來整合地方、整合各派系，甚至整合所有的支持力量，這個才會是市民眼睛所看到的，然後交給市民來做決定。』

民進黨立委賴瑞隆也將於11日赴中央黨部登記，他在受訪時呼籲黨內初選應秉持「君子之爭」，進行良性競爭、切勿互傷。他並強調初選只是過程，「勝選才是目標」，最後將以團結守住高雄、延續城市進步。

據了解，民進黨立委許智傑將於13日領表登記，他在受訪時也表示，高雄發展不能只著重科技產業，須兼顧中小企業與生活建設，特別是在交通、教育與區域均衡上持續推進。他希望透過團隊合作與理性討論凝聚黨內共識，爭取市民信任。

民進黨立委林岱樺則尚未表態何時登記，僅強調「一定會依黨部規定時程完成」，且重申會以政策願景為核心，整合出「最強高雄隊」。至於各界關注的助理費案官司，她強調自己有信心透過司法還原真相。

在國民黨方面，立委、高雄市黨部主委柯志恩則已在10月下旬宣布競選高雄市長。