民進黨高市黨部議員初選登記 湧言會參選人聯合造勢

民進黨高市議員黨內初選4日開始領表、登記，湧言會派系10位現任議員及5位議員參選人聯合登記。（洪浩軒攝）

民進黨高市議員黨內初選4日開始領表、登記，湧言會派系10位現任議員及5位議員參選人聯合登記，立委王定宇、黃捷也前來替大家加油打氣，王定宇指出，藍白立委國會過半，卻不審總預算，沒有好的議會會讓政府寸步難行，所以湧言會推出多位議員參選人，希望替高雄拚未來。

湧言會4日在民進黨高市黨部舉辦議員初選登記聯合記者會，高市議員江瑞鴻、黃文益、黃秋媖、林志誠、李雅慧、鄭孟洳、張漢忠、林智鴻、鄭光峰、李雨庭及高市議員參選人蔡昌達、張以理、鄧巧佩、黃雍琇、巫振興等人穿著「高雄尚湧」棒球衣登場，象徵「高雄尚湧、強棒出擊」贏得初選，王定宇、黃捷也特別出席活動，為大家打氣。

廣告 廣告

王定宇表示，高雄在市長陳其邁的領導下，交通建設不斷進步、演唱會經濟效應起飛，並且成為科技聚落，然而，有好的市長，也要有好的議會，所以湧言會推出多位市議員參選人，希望他們能夠贏得初選、贏得大選，並贏得高雄市的將來。

王定宇痛批，由於藍白立委在國會席次過半，導致今年的總預算尚未審查，國防強化的特別條例也被阻擋10次以上，這受到全球關注。從這個例子可以得知，一個好的政府如果沒有好的議會，就會寸步難行，期待未來在民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的領導下，也能有好的市議會，為高雄的未來打拼。

【看原文連結】