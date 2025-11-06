民進黨高雄內參民調？ 傳賴瑞隆贏邱議瑩及林岱樺20%
民進黨即將展開嘉義縣長、台南市和高雄市長的初選，近日卻傳出一份所謂綠營內參民調引發爭議。該民調顯示立委賴瑞隆在高雄市長初選中支持度最高，依序為許智傑、林岱樺和邱議瑩，而賴瑞隆更大幅領先林岱樺和邱議瑩達20%。面對這樣的差距，不僅民進黨內部人士質疑，就連國民黨參選人柯志恩也表示不相信這份民調結果的真實性。
前行政院長蘇貞昌已二度公開表態支持邱議瑩參選高雄市長，組成「慧瑩連線」力挺新北高雄。然而，近日流出的這份綠營內參民調卻顯示，立委賴瑞隆以最高支持度領先，且遙遙領先排名第四的邱議瑩達20個百分點。面對這樣的民調結果，邱議瑩表示，這個數字與他們自己做的民調有很大落差，也與實際拜訪選民時的感受非常不同。
同樣參選的立委林岱樺也對民調結果提出質疑，她強調這份民調是在她岡山大造勢前進行的，而當天活動現場號稱有3萬人參加，整個選情已經有大轉變。另一位參選人立委許智傑則表示，每一份民調數據都會參考，雖然他起步最晚，但上升速度最快。
國民黨參選人立委柯志恩也不相信這份民調的真實性，她認為這四位民進黨立委彼此差異不大，民調差距應該在3%至5%之內，要做到完全差到16%到20%是完全不可信的。進一步分析對比部分顯示，柯志恩無論對上賴瑞隆、許智傑或林岱樺都處於劣勢，唯獨對上邱議瑩有勝算。
對此，柯志恩表示，若對決賴瑞隆就等於與新潮流對決。賴瑞隆則回應，提醒柯志恩如果那麼關心派系和黨派，更應該關心高雄人民在意的財政和建設問題。
更多 TVBS 報導
高雄市長最新內參民調大輸賴瑞隆？ 邱議瑩：跟自己做的差很大
「綠再不處理林岱樺將遭大屠殺」 周玉蔻：2026版圖剩嘉義縣
林佳龍才表態支持！林岱樺曝「遭網軍攻擊」：疑由1公司系統操作
柯志恩高雄市長穩了？吳子嘉預告「還有大料沒爆」：後面有爆發力
其他人也在看
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。美國4...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 19 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 4 小時前
綠營2026台北市長誰戰蔣萬安？王世堅討論度高更適合？吳怡農：蔡英文柯P當初也沒經驗
兩次敗選、無公職經驗憑什麼選台北市長？王世堅討論度更高難道不是更適合的人選？吳怡農成民進黨唯一遞件者，王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌未出馬。面對質疑，他舉蔡英文、柯文哲案例反擊，曬5年訓練3千人、合作600組織成績。坦言無派系只能靠民意，透過客廳會建立信任，先過提名再戰蔣萬安。風向台灣 ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
民進黨選對會徵召參選新北市長 蘇巧慧：組最強團隊打贏2026選戰
民進黨選對會今天（5日）開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。蘇巧慧下午表示，感謝選對會的推薦，她已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 4 小時前
蘇巧慧確定出戰新北！吳子嘉預言國民黨人選「就是他」
民進黨選對會5日下午正式通過徵召新北市立法委員蘇巧慧，代表民進黨參加2026新北市長選舉。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉推測，國民黨對於新北市長人選，最有可能派出的就是台北市副市長李四川。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
反川勝！曼達尼當選紐約市長 加州通過重劃選區
美國總統川普重返白宮後，第一場選舉考驗，結果是在野的民主黨大勝。週二，三場主要選舉，在偏民主黨的紐約市、紐澤西州和維吉尼亞州，都由民主黨候選人大幅勝出，為去年大選雙輸的民主黨，在明年期中選舉前，打了一劑強心針。全美最大城紐約市市長，由反川、34歲的移民曼達尼，擊敗川普支持的前紐約州州長古莫。另外加州也通過重劃國會選區一案，要抵銷共和黨在德州等「紅州」增加的國會席次。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
馬郁雯參選北市中正萬華議員 媒體人：綠營恐掉一席
前記者馬郁雯於11月4日正式宣布參加台北市中正、萬華區的市議員選舉，並在艋舺龍山寺進行參選儀式。馬郁雯的知名度因其過去的媒體工作而受到廣泛關注。資深媒體人謝寒冰在政論節目中分析，馬郁雯的支持者包括民進黨前立委段宜康，這將有助於她在黨內初選中脫穎而出，但卻有可能讓同選區的同黨議員遭到排擠而掉一席。中天新聞網 ・ 1 天前
段宜康為何挺馬郁雯選議員？郭正亮指看中這項特質：新潮流便偏愛此類人選
《三立新聞》前記者馬郁雯昨（4）日正式宣布爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名，並得到黨內派系新潮流前立委段宜康支持。對此，前立委郭正亮於《中天新聞》表示，馬郁雯肯定早已和新潮流談妥。郭正亮表示，馬郁雯若當選議員，將威脅到現任中正區、萬華區立法委員吳沛憶，因為馬郁雯進入台北議會後問政表現將備受矚目，「一定是另外一個簡舒培」，選後聲量將超越吳沛憶，吳......風傳媒 ・ 4 小時前
2026竹山鎮長選舉 泛藍3人競逐
中選會公布明年11月28日舉行地方選舉投開票，南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、埔里鎮、中寮鄉、魚池鄉、埔里鎮、信義鄉的首長2任屆滿，等於重新洗牌，其中竹山鎮已有4人有意參選，包括縣府祕書林孟麗、議員蔡孟娥、鎮民代表會主席林賜學及下坪里長余志嘉，除林賜學為民進黨籍，其餘皆泛藍，藍營陷分裂危機，考驗整合能力。中時新聞網 ・ 10 小時前
民進黨選對會拍板蘇巧慧參選新北市長！苗栗縣長傳「她」出戰
[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，已經完成首波4縣市長提名。民進黨「2026年選舉對策委員會」今（5）日確定將向中執會建議，徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長選舉。 民進黨選對會今下午開會，發言人吳崢會後表示，選對會一致決議將向中執會建議，新北市徵召蘇巧慧參選2026新北市長選舉，具體徵召提名等待中執會確認。 另據了解，會中也討論到苗栗縣長人選，傾向由苗栗縣議員陳品安出戰。不過，吳崢受訪表示，苗栗還在討論中，還沒有定案。 傳出苗栗縣議員陳品安有望參選苗栗縣長。 圖：翻攝自陳品安臉書 此外，雲林預計由立委劉建國出戰，基本上八九不離十，但今天會中並沒有特別討論。 至於彰化縣長則有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富遞交參選意願表。據了解，彰化會舉辦「類初選」，預計會做黨部內參民調，但不是正式初選。不過，實施民調時間仍在協調中，尚未確定。查看原文更多Newtalk新聞報導哥哥快逃！于朦朧墜樓現場「疑不只2人被滅口」？最新「鄰居慘叫影片」網瘋傳南海緊張升級 ! 菲律賓砸錢引進KF-21 美媒質疑 : 能對抗中國殲-36？新頭殼 ・ 21 小時前
從歲月靜好到獅群的覺醒
2019年、2023年、2025年三次中國國民黨全國代表大會，新北市長侯友宜的出缺席紀錄，幾乎可作為國民黨地方型政治人物黨魂狀態的縮影。2019年，他以「市政行程」為由缺席總統候選人韓國瑜的提名大會；唯獨在2023年自己被提名為總統候選人時出席；2025年，他再以「市政繁忙」理由未現身新任黨主席鄭麗文的就職典禮。這種選擇性參與，反映的不只是個人節奏，而是藍營「地方諸侯」普遍的政治心態──黨內身分可有可無，唯有個人聲望與選民極大化的算計與考量。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白合！戴錫欽曝「2026議員最低標」：蔣萬安沒有理由不幫民眾黨站台
台北市議長戴錫欽續任北市黨部主委，針對2026市長和議員選舉，戴錫欽今（6日）受訪時提到，這次選舉應該審慎樂觀，台北市長蔣萬安有可能要幫民眾黨議員站台，「這當然可以，但國民黨議員是否會抗議，這就是主委要協調的事情，我必須讓國民黨議員知道，藍白既然要合作，就要誠心以對，民眾黨在沒有母雞的情況下，還願意表態支持蔣萬安，蔣萬安沒有理由不幫忙站台」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前