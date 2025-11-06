民進黨高雄內參民調？ 傳賴瑞隆贏邱議瑩及林岱樺20%

民進黨即將展開嘉義縣長、台南市和高雄市長的初選，近日卻傳出一份所謂綠營內參民調引發爭議。該民調顯示立委賴瑞隆在高雄市長初選中支持度最高，依序為許智傑、林岱樺和邱議瑩，而賴瑞隆更大幅領先林岱樺和邱議瑩達20%。面對這樣的差距，不僅民進黨內部人士質疑，就連國民黨參選人柯志恩也表示不相信這份民調結果的真實性。

近日流出一份聲稱是民進黨高雄市長初選的內參民調。（圖／TVBS）

前行政院長蘇貞昌已二度公開表態支持邱議瑩參選高雄市長，組成「慧瑩連線」力挺新北高雄。然而，近日流出的這份綠營內參民調卻顯示，立委賴瑞隆以最高支持度領先，且遙遙領先排名第四的邱議瑩達20個百分點。面對這樣的民調結果，邱議瑩表示，這個數字與他們自己做的民調有很大落差，也與實際拜訪選民時的感受非常不同。

廣告 廣告

同樣參選的立委林岱樺也對民調結果提出質疑，她強調這份民調是在她岡山大造勢前進行的，而當天活動現場號稱有3萬人參加，整個選情已經有大轉變。另一位參選人立委許智傑則表示，每一份民調數據都會參考，雖然他起步最晚，但上升速度最快。

國民黨參選人立委柯志恩也不相信這份民調的真實性，她認為這四位民進黨立委彼此差異不大，民調差距應該在3%至5%之內，要做到完全差到16%到20%是完全不可信的。進一步分析對比部分顯示，柯志恩無論對上賴瑞隆、許智傑或林岱樺都處於劣勢，唯獨對上邱議瑩有勝算。

對此，柯志恩表示，若對決賴瑞隆就等於與新潮流對決。賴瑞隆則回應，提醒柯志恩如果那麼關心派系和黨派，更應該關心高雄人民在意的財政和建設問題。

更多 TVBS 報導

高雄市長最新內參民調大輸賴瑞隆？ 邱議瑩：跟自己做的差很大

「綠再不處理林岱樺將遭大屠殺」 周玉蔻：2026版圖剩嘉義縣

林佳龍才表態支持！林岱樺曝「遭網軍攻擊」：疑由1公司系統操作

柯志恩高雄市長穩了？吳子嘉預告「還有大料沒爆」：後面有爆發力

