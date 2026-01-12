民進黨高雄內鬥「柯志恩躺著選」？謝寒冰搖頭曝1事 預言最終對決局面

​藍綠白積極備戰2026大選之際，民進黨在台南、高雄的黨內初選也受到高度關注，其中高雄市長初選於今（12）日起正式展開為期6天的全電話民調，最終將由誰出線成為焦點話題；媒體人謝寒冰認為，高雄初選白熱化，已經進入英蘇系跟新潮流的對決，而不管最後是誰代表綠營出線，將代表國民黨參戰的立委柯志恩都必須全力以赴才有勝算。

謝寒冰在《新聞大白話》節目中分析，爭取民進黨高雄市長提名的4位候選人當中，立委許智傑沒什麼人支持，立委林岱樺則是同樣沒人理的孤鳥態勢，而立委邱議瑩則是獲得前總統蔡英文、現任高雄市長陳其邁支持，立委賴瑞隆則傳聞有總統賴清德力挺。

「民進黨中央的態度很重要」，謝寒冰指出，林岱樺雖持續打出司法迫害牌，但最後出線的機率並不高，在蔡英文、陳其邁甚至前總統陳水扁都支持邱議瑩的情況下，這場初選就是英系、蘇系跟新潮流的對決。

至於綠營內部鬥爭不停，對柯志恩來說是不是好事？謝寒冰直言，不管民進黨最後派誰參選，對柯志恩而言都不好打，畢竟高雄一直以來都是綠營票倉，柯志恩要想在綠營本命區打勝仗，勢必得要全力以赴。

