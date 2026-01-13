民進黨高雄初選今揭曉 沈政男：2026最精彩一戰！

民進黨高雄市長初選民調12日啟動，若3家民調公司有效樣本數達標，最快今（13）日中午前可揭曉結果。名醫沈政男分析，最終將由賴瑞隆出線，但與國民黨參選人柯志恩的差距極小，若柯志恩勝出，「兩岸局勢都會改觀了，因為絕對會牽動2028選情」。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

民進黨2026年高雄市長提名初選民調12日晚間正式啟動，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺呼籲支持者在晚間6點到10點半務必守在電話旁接聽民調電話。依照民進黨民調辦法，若達成1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

賴瑞隆。（圖／賴瑞隆臉書）

沈政男在臉書發文表示，民進黨高雄市長初選民調竟然一天就完成了，並針對先前的媒體民調進行解讀。他指出，TVBS做出來是只有賴瑞隆領先柯志恩兩個百分點，其他人落後，但其他民調卻顯示民進黨可能候選人領先柯志恩十幾、二十個百分點。

沈政男在臉書分析，上述兩份民調的結果其實完全一致，關鍵在於要看「不偏任何黨」那一欄。他表示，在該欄位中，只有賴瑞隆領先柯志恩兩個百分點，其他人都略輸，這與TVBS的結果一致。他解釋，山水民調的樣本政黨比例與TVBS差很多，TVBS的數據是綠營加起來跟藍白差不多，但山水竟然是綠營贏過藍白加起來二十多個百分點，顯然後者的樣本有所偏誤。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

沈政男強調，「不偏任何政黨」那一欄比較不會被扭曲的政黨比例所影響，也就跟TVBS的結果趨近了。他認為在高雄，綠營的政黨支持度跟藍白加起來差不多的證據是2024的立委不分區票數。

沈政男斷言賴瑞隆將勝出，但重點是賴瑞隆與柯志恩就是在伯仲之間，差距很小。他表示，2026選舉最精彩也最重要就是高雄這一局，若柯志恩能夠打敗賴瑞隆，兩岸局勢都會改觀，因為絕對會牽動2028選情。

