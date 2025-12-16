民進黨高雄初選內參民調 4人戰藍皆贏、邱議瑩領先

記者黃智忠、吳繢杉、林正和／高雄報導

高雄市長由誰出戰參選？民進黨內初選如火如荼進行中，就有網路媒體拿到民進黨內首波內參民調，支持度唯一突破5成的是立委邱議瑩，不過賴瑞隆、許智傑還有林岱樺同樣是緊追在後，四個人都是馬不停蹄，掃街拜票最後衝刺。

高雄市長由誰出戰參選？民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，黨內初選競爭激烈。（合成圖／翻攝自臉書）

距離民進黨內高雄市長初選不到一個月，參選人積極拜票。

立委賴瑞隆：「謝謝謝謝，多謝老闆送的包中。」

賴瑞隆16日下午來到鳳西黃昏市場，跟鄉親鞠躬搏感情，初選對手邱議瑩同樣深入黃昏市場。

武廟市場攤商：「真讚。」

攤商開心揮扇子歡迎，立委邱議瑩武廟市場拚人氣，高雄市長初選衝刺階段，網路媒體取得民進黨首波內參民調，以對比式來看，邱議瑩民調51.4%、領先柯志恩29.1%，賴瑞隆48.4%、領先柯志恩29.5%，接下來許智傑48.5%，林岱樺48.1%，其中只有邱議瑩支持度超過5成。

網路媒體取得民進黨首波內參民調，目前只有邱議瑩支持度超過5成。

立委邱議瑩：「這份民調跟我們現在在市場、在基層拜訪的時候的趨勢，其實是相當的一致，未來的20幾天我會持續不斷努力。」

立委賴瑞隆：「很好奇今天這份民調發布的出處，跟我們所掌握，還有各媒體所發布的不太一樣。」

立委許智傑：「內參的都是自己做的，比較知名的、有可信度的民調公司，我幾乎都是第二，而且跟第一名都很接近。」

搭上AI潮流，運用穿戴裝置，許智傑選用科技關心基層長輩健康。

民眾：「加油，加油，加油。」

林岱樺冷處理民調，低調不回應，走自己的行程，綠營高雄市長初選倒數，四個人應考前繼續衝刺。

