民進黨高雄初選封關民調！邱議瑩第一、許智傑第二緊咬 4綠委回應了

民進黨高雄市長黨內初選進入白熱化階段，根據今（7日）公布的封關前最新民調，立委邱議瑩在「對比式」與「互比式」民調中皆領先，暫居第一；立委許智傑在對比式民調中排名第二緊咬邱議瑩；立委賴瑞隆因霸凌案爭議聲勢下滑，排名第三；立委林岱樺則受助理費風波影響，列居第四。針對民調結果，4位參選人也分別作出回應。

《鏡報》今日公布綠營內部人士所做的封關前最新民調，在對比式民調部分，邱議瑩對上國民黨柯志恩，支持度為51.8%，高於柯志恩的27.6%，另有20.7%受訪者未表態；許智傑則以49.4%支持度領先柯志恩的30.1%，未表態為20.4%；賴瑞隆的支持度為49.2%，柯志恩為30.1%，未表態20.8%；林岱樺則為46.7%、柯志恩23.5%，未表態比例為29.8%。而在黨內互比式民調結果，邱議瑩支持度20.8％、林岱樺18.5%、賴瑞隆18.0%、許智傑8.3%，未表態則是34.4％。

針對民調結果，邱議瑩表示，感謝市民朋友的支持與肯定。這份民調是封關前最後一份民調，她仍將以平常心列入參考，並持續努力，在最後幾天不斷衝刺、勇往直前，希望正式民調結果出爐時，仍能持續領先，還是第一名，再次感謝大家的支持。

許智傑回應，其他民調公司的數據也會納入參考。但根據他委託趨勢民調所做的結果，目前皆落在1％的誤差範圍內，且他是上升幅度最大的一位，「請市民支持基層最強最沒有爭議性的許智傑，最能在大選中贏得勝選！」

賴瑞隆指出，初選最後幾天就是全力衝刺，「至於坊間流傳與我們所掌握狀況有落差的民調資料則參考就好，也希望各陣營秉持君子之爭，我們也會持續盡力和民眾接觸，市民的反應和支持就是我們最重要的民意」；而林岱樺則表示「不回應」。

本次調查由雨晴民調公司進行，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為115年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。以SPSS19.0統計軟體進行資料分析，並依據高雄市民政局114年9月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。

