民進黨高雄初選廝殺激烈！陳其邁喊：這一局團結很重要

民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，4位有意爭取提名的立委把握黃金周全力拚搏，高雄市長陳其邁6日受訪時強調，初選就是應該要比政策牛肉，期待4人在初選結束後必須團結一致贏得勝利，因為高雄這一局團結非常重要。

陳其邁盼初選結束後大家團結一致贏得勝利。（報系資料照）

陳其邁表示，前幾天4位初選參選人在政見發表會的表現都非常不錯，也都對高雄市提出未來發展的願景。他認為，初選就是應該要比政策牛肉，讓市民了解未來若擔任市長想做什麼，哪些是他關心的事項。

陳其邁。（圖／中天新聞）

陳其邁指出，最重要的還是在初選過程中，必須跟現在一樣保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手的敬重。他強調，初選之後馬上就是大選，大家務必團結一致。

陳其邁。（圖／中天新聞）

陳其邁說，高雄這一局不管是大選或是選後各種不同黨派的團結都非常重要，因此期待這4位參選人在初選結束之後，都應該要能夠團結，為贏得大選跟市民的支持繼續努力。

