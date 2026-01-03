民進黨高雄初選政見會 邱議瑩氣場全開、金句連發被讚「最像市長」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨高雄市長初選政見會今（3）日登場，4位參選人分別上台發表政見和接受提問。立委邱議瑩於申論階段，不僅說明自己可以團結黨內外力量，也條理地說明政策主張，展現超強氣場，甚至金句連發，獲得不少網友好評，認為邱議瑩「氣場最強」、「言之有物」。

邱議瑩先回顧鳳山大造勢，指出自己獲得正副議長、議會跨黨派議員的力挺，以及前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁競選團隊的支持，展現有能力扮演「母雞」和「高雄隊長」的角色。

廣告 廣告

接著邱議瑩又化身「政策控」，秀出政策白皮書和手舉牌，展現完整的政策內容，包含「南星新機場」、「AI創世紀任務」，以及打造「六環六線」的交通路網政策。透過政策說明，展現邱議瑩有能力與國民黨立委柯志恩對決的氣勢。

對於邱議瑩的表現，許多網友紛紛給予好評，留言表示「支持邱議瑩，很有高雄市長的樣子」、「邱議瑩台風這麼穩」、「邱議瑩一上台講話氣場就贏一半」、「邱議瑩最有機會贏」、「真的是遊刃有餘誒，語氣充滿自信，這就是胸有成竹，其他人差太遠了」、「邱的回答很有前瞻未來感」、「邱議瑩口條最穩」。

照片來源：邱議瑩辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

沈伯洋揭中國網路博主散布住家衛星圖 批再現「關西機場式操作」

SIM卡補換規定引發擾民爭議 陳冠廷：NCC應完善制度

【文章轉載請註明出處】