民進黨高雄初選民調即將公布 陳其邁笑：現在越問大家越緊張



民進黨高雄市長初選民調已在昨天（12日）晚上完成，預計今天（13日）上午將公布結果，參加初選的邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4人都在臉書上感謝支持者。對此，高雄市長陳其邁上午受訪時表示，4人展現了君子之爭，氣氛也非常的緩和，相信黨內競爭結束後，大家就會團結對外。

陳其邁今天受訪時表示，應該在上午11點左右就可以得知初選結果，並笑稱如果現在去問4個候選人「越問大家越緊張」，應該讓4人先冷靜一下、大家也稍微平靜一點，一起等待初選結果。

陳其邁稱初選氣氛緩和 也恭喜4位候選人

陳其邁也強調，民進黨對於黨內初選已經非常有經驗，這次4名候選人也展現了君子之爭，且氣氛也非常的緩和，相信選民在初選的過程也已經知道候選人的想法，也恭喜4名候選人完成黨內的民主初選。

