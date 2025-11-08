民進黨高雄初選白熱化！3選將互動熱絡
[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，有意爭取參選的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今（8）日出席活動時，有說有笑，互動熱絡，在旁的綠委邱志偉也笑稱，「我需要跟你們三位保持等距，表示我的中立」。
高雄市長陳其邁、綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉等人上午出席「高雄彌陀虱目魚文化節」。
雖然邱議瑩、賴瑞隆、許智傑競爭激烈，但3人在活動上互動熱絡。邱議瑩對邱志偉說，「不管怎麼樣，我們都是血脈相連」，賴瑞隆在旁邊笑稱，「血什麼？」兩人回說，「邱家血脈相連啊！」賴則回應，「沒有問題啦」，三人大笑。
邱志偉接著馬上換站在賴瑞隆、邱議瑩中間，笑稱「我要跟你們保持等距」，賴瑞隆說，「你要喊凍蒜了嗎？你趁許智傑不在的時候...」，話未說完，許智傑隨即站到邱議瑩旁邊。
邱志偉表示，這是他的主場，「我需要跟你們三位保持等距，表示我的中立」，邱議瑩幽默說，「這是彌陀，不是中壢」。
邱志偉打氣說，「我們一起努力，不管誰輸誰贏，我們一起努力!」邱議瑩說，這是大家的終極目標，在旁的賴瑞隆附和說，有邱志偉的加持沒問題。
許智傑強調，「我們都會團結一起努力、一起勝利」，邱議瑩則說，「我們一起達到終點」；賴瑞隆附和，「我們都是高雄隊！」邱志偉也說，「兄弟登山各自努力」，眾人互動熱烈。
2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記，將於11月10日到14日，進行初選登記，民進黨主席、總統賴清德日前給予3點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；第二，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑；第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐。
