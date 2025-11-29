民進黨高雄初選膠著戰！ 最新民調綠營4人對柯志恩「都大贏」

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導

高雄同志大遊行29日下午熱鬧登場，吸引不少同志和挺同的民眾一起上街頭遊行。角逐民進黨2026高雄市長初選的立委邱議瑩和賴瑞隆也到場力挺，爭取同志票源。而最新媒體民調，綠營四位選將，不論是誰，對上藍營的柯志恩，都呈現大贏的局面，其中邱議瑩、賴瑞隆和許智傑三人差距很小，不到百分之2，顯示選情膠著。

同志大遊行正巧遇上地方選舉，還有人製作看板，回報邱議瑩當年挺同的恩情。（圖／民視新聞）

大方的展現舞技，勇敢的做自己，2025年高雄同志大遊行在高雄鳳山登場，大批同志和挺同民眾一起走上街頭遊行，現場宛如嘉年華會。有人打扮唐山藏，也有人扮成歌仔戲，或是穿起浪漫的白紗。民進黨立委邱議瑩也特地趕來參加，還把活動布條當做絲巾綁在脖子上。邱議瑩：「我想相愛是人權，所以這個基本的人權價值，我都會持續的堅持支持到底。」對手賴瑞隆隨後也趕到，肩上還特別黏了一隻黃色小鴨，加強選民對他的印象。賴瑞隆：「相愛是人權，那過去的時候，我在立法院的時候也參與投票，投下了贊成票來支持，希望更多的同志的好朋友，都能夠得到更多的幸福。」同志大遊行正巧遇上地方選舉，還有人製作看板，回報邱議瑩當年挺同的恩情。民眾：「因為身為高雄市民，其實對於現在高雄市的初選，局勢蠻膠著的，想要為自己支持的，候選人發聲這樣子。」

最新媒體民調，綠營四位選將，不論是誰，對上藍營的柯志恩，都呈現大贏的局面。（圖／民視製表）

而最新媒體民調出爐，依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行調查，邱議瑩以51.9%支持度領先藍營的柯志恩23.7％，其次為賴瑞隆50.4%，許智傑第三50％，柯志恩支持度都在23%上下，林岱樺吊車尾，但仍以43.3％領先柯志恩19.6％。四位綠營選將，無論是誰出線，都大贏柯志恩20個百分比以上，不過，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑差距不到百分之2，在誤差範圍中，也顯示選情膠著。邱議瑩：「所有的民調數字，我們都會把它列為參考，那也會隨時調整策略，調整腳步不管如何，我都會努力奮戰到初選的那一天，希望能夠贏得最後的勝利。」邱議瑩30日將在鳳山舉辦大型造勢活動，前行政院院長蘇貞昌將到場站台力挺，選情愈來愈熱。

