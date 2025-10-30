民進黨高雄初選變天？正國會表態力挺林岱樺 林佳龍：社會應給予她空間

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費1496萬元，遭檢方依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴。民進黨廉政會已三度討論林岱樺涉貪案，因尚無確切證據，決議不予停權。隨著黨內已有4人表態參選高雄市長，競爭態勢激烈；而同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷與陳乃瑜相繼表態力挺林岱樺，為高雄初選局勢投下震撼彈。林佳龍今（30日）受訪表示，社會應該給予她一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。

民進黨有意角逐高雄市長人選包括新潮流系的賴瑞隆與許智傑、正國會的林岱樺，以及獲湧言會支持的邱議瑩。原先備受看好的林岱樺，因助理費案影響，恐將喪失初選資格。然林岱樺27日出庭表示，律師團已列出檢方不當起訴的多項重點，其中甚至涉及「編造死人筆錄」的情事。她強調，自己禁得起嚴格檢驗，終將以清白之身獲得市民信任，並宣示「要用生命捍衛清白」。林岱樺也預告，11月1日將在岡山筧橋路河堤公園旁舉辦「護國市長大岡山造勢晚會」，參選動作明確。

同時，林佳龍也在臉書發文力挺林岱樺，「想和大家分享我眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油，為高雄加油，為一個我們還相信的公義台灣加油！」​王義川也發文稱「星期六，高雄朋友我們岡山見」，新北市議員卓冠廷與陳乃瑜也在臉書發文相挺。

林佳龍今早受訪表示，台灣是一個民主法治且保障人權的社會，我們支持林岱樺捍衛權利，在司法上做好辯護，「我們也期待對於一個認真問政在基層深耕，受到廣大人民支持的立委，社會應該給予她一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。」

林佳龍表示，支持林岱樺捍衛權利。（圖／記者楊士誼攝影）

