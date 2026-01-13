民進黨高雄初選賴瑞隆出線 柯志恩：我與新潮流的對決



民進黨2026年高雄市長初選結果今天（13日）揭曉，由賴瑞隆勝出。對此，代表國民黨參與高雄市長選戰的立委柯志恩表示，恭喜賴瑞隆出線，也讓她「終於知道對手是誰」。她直言，接下來的選戰將是一場「以小搏大」的逆轉挑戰，甚至可視為與新潮流派系的對決，柯志恩強調，她比不上他們的資源，「但是比人氣、比底氣，我想我們有辦法達到最後的勝利，希望我們能展開一場君子之爭。」

柯志恩：以小搏大 以人民為靠山





柯志恩今天受訪時指出，賴瑞隆的勝出在預料之中，「恭喜賴瑞隆，我的立法院的同事」，她也對其他3位民進黨參與初選的候選人表達敬意，認為他們在一年內投入大量時間與資源，辛苦付出值得肯定。





談及後續選戰布局，柯志恩表示，未來高雄市長選戰可視為她與賴瑞隆之間的對決，甚至是與新潮流體系的決戰。她坦言，對方在高雄的整體政治結構與資源上具備優勢，因此這將是一場「以小博大」的逆轉挑戰；她將以人民作為靠山，透過不同的政見與行動，爭取市民認同，「開始展開一場君子之爭吧！」





對於國民黨中央是否提供資源，柯志恩回應，目前在黨產凍結情況下，候選人多半須靠自己，但她強調「不是只有有錢才能辦事」，並舉過往韓國瑜選戰為例指出，未來將在有限資源下，提出能讓市民認同的政見與活動，「這是唯一可以靠的一個底氣，我想我們絕對是有辦法達到最後的勝利」。

柯志恩覺得輕鬆 未來高雄市容只剩下兩人看板

有媒體問，是否感受到壓力逐漸增加，柯志恩回應，今天反而覺得輕鬆，因為終於確定對手。「而且未來高雄市容，終於可以只剩下兩個不同人˙的看板，不用到處都是他們的看板。」

柯志恩也透露，年後將進行整體調整，並自3月起陸續公布政策主張，強調市民真正需要的不是誰資源多，而是誰能提出最好的政見，這將是她未來努力的方向。（責任編輯：卓琦）

