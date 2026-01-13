民進黨高雄初選／賴瑞隆0.6%險勝邱議瑩：對決柯志恩，明天起強化高雄隊！會脫黨參選？林岱樺這樣說

民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，週二(1/13)公布民調結果，高雄市初選民調調查，賴瑞隆以極小差距險勝邱議瑩，將代表民進黨對決代表國民黨出戰高雄市長的柯志恩。 民進黨發言人韓瑩表示，高雄市數字最高的是賴瑞隆，接下來提名程序，將會經由下週選對會提報中執會通過，初選民調行之有年，民調非常順利執行、也有公信力，一天內完成要求份數，沒有任何問題。 高雄市長陳其邁上午表示，恭喜4人共同完成初選，展現君子之爭，陳其邁表示，民進黨初選有非常多經驗，氣氛非常和緩，相信經初選後，高雄市民都能知道參選人們想法。 邱議瑩在得知結果後，她也發文恭喜賴瑞隆，表示以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範，未來會繼續為高雄努力。 外界關注林岱樺是否會脫黨參選，林岱樺第一時間即表示，將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

週二秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

民調結果11點30分公布，民調顯示，跟國民黨對手柯志恩相比下，賴瑞隆以55.99%：柯志恩24.89%奪第一，邱議瑩55.38%對上柯志恩24.66%，賴瑞隆和邱差距不到1%，賴瑞隆可望代表民進黨參選高雄市長，和柯志恩對決。

賴瑞隆臉書回應



各位敬愛的市民朋友，初選結果確定，瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長。首先，誠摯感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。



事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。正如我在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。



謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。過去二十年，我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。我深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。



初選的終點，就是責任的起點。賴瑞隆將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾：

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。

第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。

第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。



初選期間，我用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓我更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使我在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

面對接下來的挑戰，我依然真誠無畏、初心不變。因為，我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

明天起，我們將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者。

懇請各位勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給我鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創我們美好未來家園。

林岱樺回應

林岱樺第一時間即表示，將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

林岱樺感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾。她表示，「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

對於後續整隊工作，林岱樺表示，將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」

在政策推動上，林岱樺指出，她仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺最後表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

邱議瑩回應

面對初選結果，我要誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力。恭喜賴瑞隆委員，也感謝許智傑、林岱樺兩位優秀的同志。我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。未來，我會繼續為高雄努力。

許智傑回應



恭喜賴瑞隆委員在初選中脫穎而出，正式代表民進黨參選高雄市長。初選的結束是責任的開始。面對未來的挑戰，我們將會團結一致、不分彼此，全力支持。「高雄是我們的家，團結是我們的力量。」 讓我們一起努力，為高雄贏得未來！



柯志恩：今天很輕鬆，終於知道對手是誰了

可望代表藍營出戰高雄市長的藍委柯志恩，受訪時被問到是否出乎意料之外？她說，「沒有，向來都是在我的預料當中。我想先恭喜賴瑞隆，我們的立法委員的同事，那也表達對其他三位民進黨的候選人真的非常的尊敬，因為他們也是一年時間花了這麼多的經費，這麼多的資源，然後現在勝負出來了，對於他們的辛苦我們表達尊重」。

「我們未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的方式，因為不管從高雄的整個結構度來說，還有很多撒下的資源，我想我們就是以人民為當我們的靠山，透過不同的一個政見，還有不同的一個行為讓大家來認同」。

柯志恩說，今天很輕鬆，終於知道對手是誰了，然後終於可以讓高雄的市容裡面剩下兩個不同人的看板，而不是所有都是他們的部分。

「我一直跟大家講，三月會提出一連串的政見，市民最需要的不是誰錢的多，誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，我想這是我們未來努力的一個方向」。





