民進黨高雄台南嘉義3縣市初選！明至14日領表登記 賴清德祭「3禁令」

記者盧素梅／台北報導

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明（10）日起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調，預料黨內競逐態勢將更加白熱化。為此，兼任民進黨主席的賴清德總統日前向黨內提出3點提醒，包含不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭、嚴禁相互攻訐。

民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣的執政任期將於明年屆滿，黨中央將辦理初選決定提名人選。根據民進黨初選公告，有意參選者必須於10日至14日到民進黨中央黨部領表登記，並繳交新台幣30萬元的登記費、60萬元的民調費用以及10萬元的保證金。

廣告 廣告

完成登記後，黨內將先行溝通協調，協調至今年12月16日截止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民意調查決定提名人選；初選民調期間為2026年1月12日至1月17日。此外，受評議機關停權處分者，期限不得超過初選登記日，且不得有民進黨「公職候選人提名條例」第六條消極資格所列情事。

據轉述，對於民進黨內初選事宜，賴清德5日在中常會上給予3點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；第二，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑；第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐。

更多三立新聞網報導

綠高雄初選！陳其邁點名讚「不是塑膠」 許智傑：民調排第二會繼續衝刺

蔡英文蕭美琴拚外交 藍卻急舔共？邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

民進黨：政府將成人免費健檢年齡從40歲下降到30歲 未來估320萬人受惠

2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好

