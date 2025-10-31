「民進黨高雄好運已盡！」他揭林佳龍逆風挺林岱樺盤算：醜陋面慢慢外洩了

2026年綠營高雄市長有意參選者眾，外交部長林佳龍29日突表態力挺同屬正國會、「不貪不取」的民進黨立委林岱樺，讓網友大呼傻眼；林岱樺昔日有反同、放生修法、宗教法案等爭議，日前更因涉詐助理費被起訴。對此，醫師沈政男今（31）日在臉書直言，民進黨派系問題早已為大家所詬病，本以為已經收斂，但事實證明，為了爭權奪利，吃相仍然難看，林佳龍花這麼力氣自然是想更上層樓，但連連任台中市長都不行，是要上到哪層樓，此次他挺挺林岱樺盡顯綠營醜陋面，「綠營在高雄的好運已盡！」​

沈政男指出，林佳龍為林岱樺宣傳造勢的貼文有4000多人按表情符號，最多的是「怒」。他早已說過，整個綠營就是格局狹隘，之所以反彈激烈？就是因巷議街談等級的政治見解，認為林岱樺既已涉貪，為什麼林佳龍還要挺？林岱樺一定打不過國民黨立委柯志恩；簡言之就是覺得林岱樺不是高雄市長的最佳候選人，因為已因涉貪被起訴。沈政男並提出5點質疑，然而，起訴若代表有罪就直接抓去關好了，且助理費貪污案是制度的問題，必須修法來改革；而政治獻金的使用是否違規有很大的主觀判斷空間，何況林岱樺已否認知情，且民進黨廉政會仍未將林岱樺停權。

沈政男表示，最重要的一點，也是最嚴重的錯誤，同時也是林岱樺堅持參選的理由，也就是「適不適合擔任高雄市長，交給選民決定！」但綠營的政治文化卻是「我認為你不適合，你就不適合！」是披著民主外衣的小小獨裁者，也才會告出大罷免這種民主大笑話。沈政男認為，是否適合擔任民代為何是司法人員決定，有罪無罪才是司法範圍，不該和行政範圍的選舉混為一談，這是「要選出一個明君聖王」這類封建思維在作祟；事實上，「選民要找誰代表是自己的事情，不需要司法介入」這應該就是林佳龍的意思，但林誤判營早已淪為民粹大本營。

​沈政男分析，事實上林岱樺的民調也可能不是綠營第一，根本不會在綠營中出現，也有人因此質疑這是綠營在操作，準備拋棄她；​林岱樺針對這兩天網路上的反彈也說，疑似有網軍協同攻擊，但這其實是綠營支持者的集體焦慮反應，因柯志恩與綠營幾位可能候選人旗鼓相當，再加上這波「林佳龍挺林岱樺」內鬨，黨內可能出現嫌隙，林岱樺的支持者屆時難免反彈，影響民進黨在高雄的整體戰力，國民黨要拿下高雄市長看起來相當有機會，「所以說，綠營在高雄的好運已盡，沒有天天在過年的啦！」

沈政男說，首都選民的特質會想要換人做做看，如2018高雄市長選戰韓國瑜打敗陳其邁；如今林佳龍發文挺林岱樺，最大的爭議是，川習會、台灣駐美代表更迭正在進行，但外交部長卻在挺派系成員選市長，這就是綠營。他直言，林佳龍能當立委、市長，也能當交通和外交部長，台灣是沒有其他人了嗎？林佳龍這麼花力氣搞派系，當然是想要更上層樓，殊不知連台中市長都無法連任，是要上到哪一層樓？「看他的派系成員，這兩天跟著發文挺林岱樺的那幾位，是何等形象？」沈政男總結，綠營在南台灣獨霸太久，醜陋面一一洩露出來了。

