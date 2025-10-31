「民進黨高雄好運已盡！」他揭林佳龍逆風挺林岱樺盤算：醜陋面慢慢外洩了
2026年綠營高雄市長有意參選者眾，外交部長林佳龍29日突表態力挺同屬正國會、「不貪不取」的民進黨立委林岱樺，讓網友大呼傻眼；林岱樺昔日有反同、放生修法、宗教法案等爭議，日前更因涉詐助理費被起訴。對此，醫師沈政男今（31）日在臉書直言，民進黨派系問題早已為大家所詬病，本以為已經收斂，但事實證明，為了爭權奪利，吃相仍然難看，林佳龍花這麼力氣自然是想更上層樓，但連連任台中市長都不行，是要上到哪層樓，此次他挺挺林岱樺盡顯綠營醜陋面，「綠營在高雄的好運已盡！」
沈政男指出，林佳龍為林岱樺宣傳造勢的貼文有4000多人按表情符號，最多的是「怒」。他早已說過，整個綠營就是格局狹隘，之所以反彈激烈？就是因巷議街談等級的政治見解，認為林岱樺既已涉貪，為什麼林佳龍還要挺？林岱樺一定打不過國民黨立委柯志恩；簡言之就是覺得林岱樺不是高雄市長的最佳候選人，因為已因涉貪被起訴。沈政男並提出5點質疑，然而，起訴若代表有罪就直接抓去關好了，且助理費貪污案是制度的問題，必須修法來改革；而政治獻金的使用是否違規有很大的主觀判斷空間，何況林岱樺已否認知情，且民進黨廉政會仍未將林岱樺停權。
沈政男表示，最重要的一點，也是最嚴重的錯誤，同時也是林岱樺堅持參選的理由，也就是「適不適合擔任高雄市長，交給選民決定！」但綠營的政治文化卻是「我認為你不適合，你就不適合！」是披著民主外衣的小小獨裁者，也才會告出大罷免這種民主大笑話。沈政男認為，是否適合擔任民代為何是司法人員決定，有罪無罪才是司法範圍，不該和行政範圍的選舉混為一談，這是「要選出一個明君聖王」這類封建思維在作祟；事實上，「選民要找誰代表是自己的事情，不需要司法介入」這應該就是林佳龍的意思，但林誤判營早已淪為民粹大本營。
沈政男分析，事實上林岱樺的民調也可能不是綠營第一，根本不會在綠營中出現，也有人因此質疑這是綠營在操作，準備拋棄她；林岱樺針對這兩天網路上的反彈也說，疑似有網軍協同攻擊，但這其實是綠營支持者的集體焦慮反應，因柯志恩與綠營幾位可能候選人旗鼓相當，再加上這波「林佳龍挺林岱樺」內鬨，黨內可能出現嫌隙，林岱樺的支持者屆時難免反彈，影響民進黨在高雄的整體戰力，國民黨要拿下高雄市長看起來相當有機會，「所以說，綠營在高雄的好運已盡，沒有天天在過年的啦！」
沈政男說，首都選民的特質會想要換人做做看，如2018高雄市長選戰韓國瑜打敗陳其邁；如今林佳龍發文挺林岱樺，最大的爭議是，川習會、台灣駐美代表更迭正在進行，但外交部長卻在挺派系成員選市長，這就是綠營。他直言，林佳龍能當立委、市長，也能當交通和外交部長，台灣是沒有其他人了嗎？林佳龍這麼花力氣搞派系，當然是想要更上層樓，殊不知連台中市長都無法連任，是要上到哪一層樓？「看他的派系成員，這兩天跟著發文挺林岱樺的那幾位，是何等形象？」沈政男總結，綠營在南台灣獨霸太久，醜陋面一一洩露出來了。
更多風傳媒報導
其他人也在看
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國
國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 18 小時前
陳雪生要求開放高登島觀光 竟稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導國民黨立委陳雪生今（30）日在立法院交通委員會上，呼籲開放馬祖高登島觀光，盼觀光署與國防部繼續協調，沒想到，他還語出驚人，表示高登島上面才20幾個官兵，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」，讓備詢的觀光署長陳玉秀當場顯得相當尷尬。立院交通委員會今日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢。觀光署直指，為行銷觀光圈，已整合成北中南東4個觀光圈，並搭配離島3個觀光圈進行推廣。對此，陳雪生則指出，馬祖的旅宿業十分慘淡，觀光不如預期，且有缺工問題，「馬祖的高登島雖然是國防部權責單位，既然金門大膽、二膽島都開放觀光，觀光署能否發文給國防部研議？」陳雪生續指，目前高登島上兵力僅有2、30人，「守這座島有什麼意義？」並強調，應開放讓登島觀光，「雖然現在可以以專案方式登島，我也去了許多次，但仍希望觀光署能與國防部協調。」陳玉秀也說，過去有2度行文國防部並拜訪軍方協調，但都未有成果，未來將會持續與國防部協調，並拜託交通部一起協助。不料，陳雪生竟表示，島上的20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，（變成）同性戀都有可能啦」。此話一出，陳玉秀表情顯得相當驚訝，氣氛有些尷尬。原文出處：快新聞／語出驚人！陳雪生要求開放高登島觀光 稱20幾個兵寂寞「可能變同性戀」 更多民視新聞報導支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了藍委要開放離島稱「兵久了變同性戀」！網火大要求道歉人權保障更進一步！ 法務部闡明：精神障礙、心智缺陷不得判死刑民視影音 ・ 20 小時前
退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸
[NOWnews今日新聞]親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭 戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 準國民黨主席鄭麗文即將上任，現任黨主席朱立倫宣布率211人總辭，藍營權力佈局引發外界關注。台北市議長戴錫欽今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認同朱立倫的作法，這並非要「架空」鄭麗文，而是基於制度運作原則，應給予新任黨主席充分的人事授權與發揮空間。 戴錫欽...匯流新聞網 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 21 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 22 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 2 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前