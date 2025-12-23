民進黨高雄市初選 4選將打"國際牌"行程滿檔

南部中心／綜合報導

民進黨內高雄市長初選，越來越接近，23日四名參選人不約而同都主打國際格局，林岱樺舉辦政見說明會，找來國際學生一起交流；許智傑則是搭上高雄熊本的首航航班，快閃日本拜會熊本縣知事；而賴瑞隆跟邱議瑩，則是在高雄，陪同日本自民黨代理幹事長萩生田光一，一起向已故前日本首相安倍晉三的銅像致意。





民進黨高雄市初選激戰 四選將打「國際牌」行程滿檔

日本自民黨代理幹事長萩生田光一（左四），23日到高雄安被晉三銅像獻花致意。（圖／民視新聞）

立委賴瑞隆，率領黨內的議員擬參選人，一起站路口，爭取更多選民支持，把握初選民調前最後的時間，不只要站路口，幾位候選人也不約而同，打出日本牌，日本自民黨代理幹事長萩生田光一，在高雄市長陳其邁、議長康裕成的陪同下，一起來到鳳山保安堂，向已故前日本首相安倍晉三銅像鞠躬獻花，就看到賴瑞隆及邱議瑩，也來到現場，跟日本友人寒暄，要展現自己的國際格局。

廣告 廣告

民進黨高雄市初選激戰 四選將打「國際牌」行程滿檔

賴瑞隆23日早上與多名黨內議員擬參選人，一起道路口造勢。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委邱議瑩認為，「萩生田光一也是一個，非常支持台灣的國會議員，那對於台日之間的交流，我相信未來只會多不會少。」，賴瑞隆則說，「持續跟世界各民主友邦交朋友，不管美國日本世界各國，都跟台灣保持友好的關係，這也是台灣外交實力的持續的推展。」

民進黨高雄市初選激戰 四選將打「國際牌」行程滿檔

許智傑搭上航空公司高雄熊本航線首航，到日本與熊本縣知事等人交流。（圖／翻攝畫面）

許智傑更是直接殺到日本去，搭上航空公司高雄首航熊本的航線，拜會包括熊本縣知事木村敬、及熊本市長大西一史等人，許智傑更開心預告，高雄神戶的航線明年就要開航，擦亮自己航空立委的名號。

民進黨高雄市初選激戰 四選將打「國際牌」行程滿檔

林岱樺找來國際學生交流，力推高雄國際觀光。（圖／民視新聞）

民進黨立委林岱樺表示，「用世界唯一的跨港纜車與雙塔地標，建立高雄清楚的國際城市形象。」林岱樺同樣主打國際觀，拉來國際學生舉辦說明會，要為高雄設置地標，再推高高雄的國際能見度，創造更多國際觀光產值，拚市長選戰，四名選將各自出招，要讓更多市民認同。

原文出處：民進黨高雄市初選激戰 四選將打「國際牌」行程滿檔

更多民視新聞報導

Telegram創辦人捐精擁百名子女！加碼曝「1條件」可分遺產

狠男殺害同居女友藏屍3年半！漂白水掩臭照付房租 遭判27年重刑

藍委造反搞兩國論？葉元之去廈門竟稱「出國」

