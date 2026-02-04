民進黨高雄市議員初選 湧言會成立戰隊拚全數過關

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）民進黨高雄市議員提名初選，今天起領表登記。湧言會今天由派系立委王定宇、黃捷領軍，率領12名現任議員及5名參選人組成「17人團結戰隊」，力拚初選全數過關。

民進黨六都市議員提名初選，今天起至10日領表登記。高雄湧言會於登記首日，在民進黨高雄市黨部前舉行高雄市議員初選登記聯合記者會，宣布成立「17人團結戰隊」，力拚「初選全數過關、議會席次過半」。

「17人團結戰隊」包含12名現任議員黃秋媖、林志誠、李雅慧、江瑞鴻、黃飛鳳、鄭孟洳、黃文益、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭、高忠德與5名參選人張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興。

王定宇表示，在市長陳其邁領導下，高雄是一個良性競爭的都市，無論是交通建設進步，或演唱會經濟效應，都讓外界看見高雄的改變。今天17名參選人穿上「高雄尚湧」棒球衣，象徵「一個團隊、一個目標」。

黃捷表示，高雄的發展就像一輛賽車，接下來還要持續加速向前，而這需要12名現任議員與5名新進夥伴一同上場打擊。她呼籲各界給這17名參選人機會，讓「強棒」能夠即刻上場、揮出全壘打。

高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻說，湧言會是一個栽培年輕人、與土地緊密結合的戰鬥系統。面對即將到來的挑戰，唯有全體參選人團結一心，才能在各選區贏得最多市民認同，力拚議會過半目標。

高雄市議會應選席次65席，民進黨高雄市黨部建議提名席次，不含原住民選區，總計提名34席。湧言提出17名參選人，強調要為民進黨議會拚過半。（編輯：李淑華）1150204