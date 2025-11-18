民進黨高雄市議員布局！第一階段提名席次完成 「這4區」仍待整合

即時中心／潘柏廷報導

民進黨2026年縣市首長正在布局，其中，高雄市長人選則採提名初選，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及林岱樺皆登記完畢；另，針對高雄市議員人選部分，高雄市黨部今（18）日則召開執評委會議確定，完成第一階段議員提名席次，除第7選區（三民）、第9選區（鳳山）、第10選區（前鎮、小港區）、以及第11選區（林園、大寮區），因部分意見仍待整合，將於下次執評委員會議中續行討論。

民進黨高雄市黨部今日召開執評委會議，就2026年高雄市議員選舉提名席次進行討論，針對意見較為一致的選區完成提名席次確認。高市黨部主委黃文益表示，黨部已依既定時程推動整體選戰作業，希望能儘早完成整體布局，待明年一月市長人選出爐後，以最強陣容迎戰大選。

民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

【會議通過之提名席次】

第1選區（大旗美區）：應選3席，提名2席



第2選區（茄萣、路竹等5區）：應選3席，提名2席

第3選區（大岡山等6區）：應選5席，提名3席

第4選區（左營、楠梓區）：應選9席，提名4席

第5選區（仁武等4區）：應選5席，提名4席

第6選區（旗津、鼓山、鹽埕等3區）：應選4席，提名2席

第8選區（前金、新興、苓雅等3區）：應選5席，提名3席



黃文益也說，至於第7選區（三民）、第9選區（鳳山）、第10選區（前鎮、小港區）、以及第11選區（林園、大寮區），因部分意見仍待整合，將於下次執評委員會議中續行討論，以期達成最大共識。



最後，黃文益強調，部分選區因人口結構變動，可能影響議員提名席次配置，後續將持續秉持公開、公正、負責任的原則推動提名作業，目標是在2026年以更完善、更團結的陣容，爭取市民最大支持。

