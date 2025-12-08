民進黨高雄市長候選人呼之欲出？蔡正元：柯志恩有可能贏

2026年高雄市長選舉備受各界關注，前立委蔡正元昨表示，綠委邱議瑩較為不穩，柯志恩有可能贏。另外，針對2028國民黨目前的狀況，蔡正元直言，現在國民黨內，沒有人的實力比台中市長盧秀燕還強。

針對高雄市長選舉，蔡正元7日在《下班瀚你聊》節目中表示，邱議瑩的競選形勢較為不穩，柯志恩則有可能在選舉中取得勝利，但也很吃力，這對柯志恩來說也將是一次艱難的挑戰。

另外，針對2028國民黨目前的狀況，蔡正元認為，從政治實力來看，目前黨內無人能與盧秀燕相提並論。國民黨現在最強的政治實力都在縣市首長諸侯上面，除盧秀燕外，還包含台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，這是國民黨最有影響力的地方諸侯。因為他們在地方政治中擁有豐厚的資源和影響力，這些縣市首長在選票上具有優勢，將成為國民黨未來的重要支柱。

