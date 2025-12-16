南部中心／鄭兆佐、陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

2026民進黨高雄市長初選只剩下二十幾天，四名選將馬不停蹄掃街，爭取最後出線機會。不過，在經過賴瑞隆子女爭議事件之外，情況似乎出現轉變，最新一份民調出爐，邱議瑩獲得51.4%的支持度，穩居第一，許智傑則以48.5%的支持度，小幅領先賴瑞隆的48.4％，林岱樺則為48.1％。賴瑞隆表示，這跟他掌握的民調不一樣。

民進黨高雄市長初選倒數 最新民調「邱議瑩領先」

有賣包子的攤販送給賴瑞隆（右）熱騰騰的包子，祝他「包中」！（圖／民視新聞）

「加油！賴市長！」跨區來到鳳山的鳳西黃昏市場，向攤商和民眾請託，不少人認出賴瑞隆，紛紛替他加油打氣，有賣包子的攤販親自送上熱騰騰的包子，祝他「包中」！讓賴瑞隆很開心。歷經子女校園爭議事件之後，賴瑞隆重整腳步再出發，不過，有媒體公布綠營最新內參民調，採取對比式民調，邱議瑩以51.4%的支持度大幅領先柯志恩29.1%；許智傑48.5%領先柯志恩30%；賴瑞隆48.4%領先柯志恩29.5%；林岱樺48.1%領先柯志恩25.4%。賴瑞隆從原先的前段班掉到後段班，不過，只小輸許智傑0.1個百分比，在誤差範圍內。賴瑞隆說：「蠻好奇今天這份民調發布的出處，跟我們所掌握還有各媒體所發布的不太一樣，我們對於各項民調都充分尊重。」許智傑則回應：「比較知名的有可信度的民調公司所做的民調，我幾乎都是第二，而且跟第一名都很接近。」

最新一份民調出爐，邱議瑩獲得51.4%的支持度，穩居第一。（圖／民視製表）

從這份民調數字也發現，邱議瑩是唯一一位支持度超過五成的，其他三人都在誤差範圍內，顯示三人呈現拉鋸。而互比式民調也是邱議瑩20.1%領先，似乎在黨內大老陳水扁、蘇貞昌和市長陳其邁等人的力挺下，聲勢上漲。邱議瑩：「這份民調跟我們現在在市場，在基層拜訪的時候的趨勢，其實是相當的一致喔，謝謝市民朋友的肯定，那我也會把它列入參考。」邱議瑩持續到市場掃街拉票，而許智傑周日則將在本命區鳳山舉辦大型造勢活動，初選只剩下最後二十多天，任何一個變數都可能翻盤。

