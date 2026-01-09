民進黨高雄市長初選倒數 4參選人拚最後掃街催票

（中央社記者林巧璉高雄9日電）民進黨高雄市長初選進入倒數，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人把握最後階段車隊掃街、市場拜票等，邱議瑩更將在明天晚上舉辦選前之夜造勢活動。

邱議瑩今日合體同黨立委黃捷，在前鎮區進行車掃，並同步開設直播與網友互動，拚更多認同。邱議瑩表示，這幾天會全力拚到最後一刻，不畏寒冬持續車掃高雄，迎向出線。

邱議瑩也在社群媒體發布「女力市長連線」推薦影片，邀集已代表民進黨出線參選台中市長的何欣純，以及新北市長參選人蘇巧慧共同入鏡，為選情再添強力助攻。

廣告 廣告

林岱樺今天除了持續掃街拜票外，也再釋出育兒利多政策，提出「一區一親子館」構想，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。

林岱樺表示，日前在三民區掃街時聽到家長心聲，高雄雖有24間親子館但長年分布不均，人口密集區如三民、新興、苓雅、左營明顯不足，部分偏鄉甚至沒有據點，這是民眾過去屢屢反映的痛點，也是她要用政策補上的缺口。

賴瑞隆今天車掃行動進入鳥松、仁武區，會前聯訪時他說，早上在立法院開會後趕回高雄，在同黨議員邱俊憲和張勝富的陪同下進行車掃，接著也要到黃昏市場掃街。晚上立委沈伯洋也再次陪同，要在左營及三民區車掃，最後階段全力掃街，爭取市民支持。

許智傑今天則到龍華市場、自由黃昏市場掃街，他身旁有同黨高雄市議員黃文志陪同；許智傑說，選舉最重要的就是直接接觸到民眾，晚上還要再趕到林園夜市，就是希望能與更多民眾親自接觸。

民進黨高雄市長提名作業預定1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人；各參選人紛紛把握最後階段，到各區車隊掃街、站路口及市場拜票。除了車掃外，賴瑞隆明天將舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆！」記者會。（編輯：張銘坤）1150109