即時中心／林韋慈報導

距離民進黨高雄市長初選電話民調僅剩不到一週，4位立委參選人全力衝刺。邱議瑩今（6）日釋出名人推薦影片，金曲樂團「滅火器」主唱楊大正、演員陳慕義及直播主阿美均表態支持。邱議瑩表示，感謝好友力挺，也將持續推動「演唱會經濟2.0」，創造樂迷與高雄觀光食宿業者的雙贏效益。

楊大正在影片中表示：「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持。」金馬演員陳慕義則表示，「議瑩跟我說，阿義，你乾脆搬來高雄住，展開新願望！我覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁這幾任市長的最好人選，我一定支持她。」邱議瑩則感性回應，這些好友願意在關鍵時刻支持自己，非常感謝。

快新聞／民進黨高雄市長初選倒數！4參選立委衝刺 楊大正錄製影片挺「她」

民進黨高雄市長初選關鍵倒數階段，立委邱議瑩（中）。（圖／邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩指出，高雄過去的演唱會經濟模式已成全台典範，不僅能針對不同團體提供客製化規劃，吸引北部粉絲及國際追星族到高雄，加上市府行銷與交通規劃，有效帶動夜市、商圈與旅宿業。她提出的「演唱會經濟2.0」政策，將持續吸引大型天團來高雄演出，結合大巨蛋及各規模場館，打造多元舞台，並配合遊程建議，將經濟效益拓展至東九區，鼓勵國內外藝文團體參與，讓台灣藝文表演更在地、國際、精彩。

她也呼籲市民，1月12日至17日電話民調期間，請大家幫忙顧電話，並「唯一支持邱議瑩」，希望自己能讓高雄成為大家的舞台、持續發光發熱。

