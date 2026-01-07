南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

民進黨高雄市長初選民調，12日就要登場，把握初選前的最後黃金週，四位參選的立委，7日早上，不但得留在台北立法院開會，下午還得紛紛趕回高雄，繼續跑選舉行程，邱議瑩與賴瑞隆，各自找來黨內的市議員合體掃街、站路口，而許智傑則是再度推出全新廣告，認為自己的民調趨勢穩定向上。

民進黨高雄市長初選倒數 4選將積極跑行程拚最後黃金週

許智傑7日與媒體茶敘，認為自己在民調趨勢穩定向上。（圖／民視新聞）

民進黨立委邱議瑩，7日也來到前兩天林岱樺剛來過的仁武福清宮，一一跟鄉親來個擊掌問候，把握選前最後幾天的時間，一早結束立法院的工作後，就直奔高雄，持續車掃，不放過任何一雙手，要爭取最多支持，民進黨立委邱議瑩說，「最後幾天，我們就一直不斷地車掃，所以剛剛結束完立法院法案審查的工作，就立刻趕回來，來持續進行車掃，也希望透過車掃，跟每一個市民好朋友見面。」

邱議瑩7日到仁武掃街。（圖／民視新聞）

民進黨高雄市長初選民調，12日就要登場，大家仙拚仙，各自拉黨內同志來幫忙站台，邱議瑩找來議會黨團總召江瑞鴻，而賴瑞隆則是請來李喬如、簡煥宗等在地議員，一起站路口，跟民眾問好，民進黨立委賴瑞隆說，「不斷地掃市場車隊掃街，希望能夠爭取市民的最大支持跟認同，那再次感謝李喬如議員簡煥宗議員，大家站出來相挺我們團結一致，我們相信一定可以獲得最後的勝利。」

賴瑞隆找來黨內市議員及擬參選人，一起站路口。（圖／翻攝畫面）

面對黨內派系各自動員，許智傑7日則是再推全新廣告，再度請到他的高中老同學陳其邁，許智傑有信心，說現在他的民調趨勢穩定向上，認為他才是大家的最大公約數，跟媒體座談，大談政策願景，但也不諱言，派系的用力，讓他很有壓力，民進黨立委許智傑說，「派系的用力，跟大幅廣告的用力，對我來講的確都有壓力，朋友最多的一定是許智傑，我說我要當全民的市長。」

林岱樺同樣積極拜訪地方，尋求支持，四位選將初選前最後大動員，都有信心，要代表民進黨征戰年底高雄市長選戰。

