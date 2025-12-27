民進黨高雄市長初選倒數2週 邱議瑩、賴瑞隆車掃拉票

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數2週，立委邱議瑩（左）、賴瑞隆都加強車隊掃街。（圖／翻攝邱議瑩、賴瑞隆臉書）

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數階段，預計在2週後的明年1月12日至17日進行電話初選民調，目前4名爭取提名的人都努力衝刺中，立委林岱樺今（27日）在鳳山舉辦造勢大會，立委邱議瑩、賴瑞隆也加強車隊掃街、努力拉票。

邱議瑩今天上午至三民區金獅湖市場掃街，她在臉書上PO出一張在市場被民眾摟腰的合作，展現親和力。邱議瑩發文說，「拍照沒問題，摟腰也 OK啦！」此外，到了下午，邱議瑩前往前金、新興、苓雅區進行車隊掃街，明天下午則將前進賴瑞隆的大本營、小港區進行車掃。

賴瑞隆今天下午至路竹區、湖內區車掃，再到梓官區蚵仔寮市場和民眾互動。他說，原高雄縣區是加強重點，近期他會多多在原縣區舉行車掃與更多活動。而最後階段，他會持續掃市場、車掃，也會站路口、辦說明會來爭取支持。

另外，立委許智傑表示，最後關頭的策略就是掃市場、車隊掃街、辦見面會，會做最大努力；而林岱樺下午在鳳山舉辦造勢活動，主辦單位喊出現場湧入超過10萬人。



