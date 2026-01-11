即時中心／廖予瑄報導

選戰最後關鍵時刻！民進黨高雄市長初選民調將在明（12）日正式開跑，立委許智傑今（11）日也前往大岡山地區展開衝刺行程，並與長期在地深耕的立委邱志偉、市議員陳明澤，以及議員參選人蔡秉璁，合體掃街拜票，以團體攻勢全力爭取民意支持。

許智傑強調，他已準備好面對城市未來發展，「盼以更完整的在地連線帶領高雄持續前進」，並在上午走訪岡山文賢市場與路竹菜市場，與攤商及採買民眾近距離互動，備受鄉親熱情回應，許多民眾也都主動合影、握手鼓勵，甚至有攤商送上象徵「好彩頭」的蘿蔔祝福。許智傑表示，邱志偉與陳明澤長期深耕北高雄，此次合體拜票，除了展現對他的支持，「凸顯各區對高雄未來發展方向的共同期待」。

廣告 廣告





快新聞／民進黨高雄市長初選倒數24小時！許智傑火力全開 偕在地立委打「團體戰」

民眾主動和許智傑合影、握手鼓勵。（圖／許智傑辦公室提供）





今日下午時，許智傑則從茄萣金鑾宮誓師出發，並行經茄萣、梓官、岡山、橋頭、湖內、路竹等六區，沿途也有支持者在街頭熱情揮手致意，鞭炮聲和加油聲不斷，因此他也持續向民眾揮手回應，盼用親和力與強烈企圖心，展現初選必勝態勢。





快新聞／民進黨高雄市長初選倒數24小時！許智傑火力全開 偕在地立委打「團體戰」

民眾的加油聲不斷。（圖／許智傑辦公室提供）





而高雄大岡山地區的鄉親也對許智傑展現出高度熱情，對於初選勝出，他也具有十足信心，並提出「接軌國際、AI領航」的城市願景，許說，他從政27年來，始終兢兢業業，「此次參選市長，是希望延續陳其邁市長推動的智慧城市成果，並推進AI產業轉型，創造更多在地機會，讓青年學子不必為求發展而北漂。」





快新聞／民進黨高雄市長初選倒數24小時！許智傑火力全開 偕在地立委打「團體戰」

民進黨高雄市長初選民調進入倒數24小時。（圖／許智傑辦公室提供）

隨著初選進入倒數24小時，民進黨高雄市長初選民調將從1月12日至1月17日進行，許智傑呼籲，鄉親要把握關鍵時刻，並在接到民調電話時堅定表態，「唯一支持許智傑！」讓他能代表民進黨爭取市民託付，持續為高雄打拚，帶領城市邁向更具競爭力的國際舞台。

原文出處：快新聞／民進黨高雄市長初選倒數24小時！許智傑火力全開 偕在地立委打「團體戰」

更多民視新聞報導

我已剪短我的髮！初選關鍵時刻 林岱樺感性告白：要為高雄變得更強

6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用

「鬍鬚張」要漲價了！「小份招牌魯肉飯漲5元」6大系列、48品項漲3.8％

